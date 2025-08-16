Встреча на Аляске: СМИ проанализировали язык тела Трампа и Путина (фото)

Владимир Путин и Дональд Трамп / © ТСН

Президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин поприветствовали друг друга как старые друзья во время встречи на Аляске. Сказать, что их прием был теплым — было бы почти приуменьшением.

Об этом пишет британское агентство Reuters, проанализировавшее язык тела Трампа и Путина.

Двое мужчин пожали друг другу руки и коснулись друг друга за руку, демонстрируя явное расположение, отметили журналисты.

Путин, прибывший на территорию США по приглашению Трампа, несмотря на то, что во многих других частях света его считают военным преступником из-за войны с Украиной, широко улыбнулся, почти едва заметно.

Владимир Путин и Дональд Трамп / © politico.com

Картинка была поразительной, также пишет CNN: улыбающийся Владимир Путин выглядывал из окна бронированного лимузина Дональда Трампа, когда они проезжали мимо ряда камер, установленных на взлетной полосе на Аляске.

Пока язык тела на саммите был совсем не холодным, считают журналисты. Когда Путин приближался к Трампу по красной дорожке, президент США несколько раз похлопал в ладоши, приветствуя его на американской земле впервые за 10 лет. Они пожали друг другу руки и вместе пошли к лимузину Трампа.

Позже, когда они садились за стол для встречи, и Трамп, и Путин несколько раз улыбнулись, хотя лицо Трампа в большинстве своем оставалось каменным.

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Фото из открытых источников

Издание отмечает, что президент России известен тем, что передает свой образ мышления своей осанкой. Бывшие президенты США комментировали его привычку сутулиться в кресле во время разговора, демонстрируя свое безразличие.

Он не сутулился на Аляске. В то же время сидел наклонив руки вперед, когда началась встреча, наблюдая, как щелкают камеры, а репортеры выкрикивают вопросы без ответов.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Reuters напомнило, что Путина разыскивает Международный уголовный суд по обвинению в военном преступлении — депортации сотен детей из Украины. Россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а Кремль, не подписавший учредительный договор МУС, отклонил ордер как недействительный.

Трамп давно рекламировал свою дружбу с Путиным и, хотя недавно угрожал последствиями, если Москва не прекратит боевые действия с Киевом, не выполнил этих угроз.

Напомним, у Путина спросили, когда он перестанет убивать гражданских в Украине. В ответ он только улыбнулся.