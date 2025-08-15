Встреча на Аляске: США назвали состав своей делегации

Владимир Путин и Дональд Трамп / © ТСН.ua

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала состав делегации, которая примет участие в переговорах на Аляске между главой Белого дома и президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишут издания Sky News и Reuters.

Согласно заявлению Белого дома, вместе с Трампом участие в саммите на Аляске примут государственный секретарь, несколько министров, а также директор Центрального разведывательного управления.

Состав делегации США на Аляске:

государственный секретарь США Марко Рубио;

министр финансов Скотт Бессент;

министр торговли Говард Лутник;

директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

специальный представитель президента Стив Уиткофф;

пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

Напомним, ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что саммит Путина с Трампом на Аляске начнется в 22:30 по киевскому времени. В составе российской делегации будут Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Заметим, в то же время в Белом доме утверждают, что встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии ожиданий подписания каких-либо документов по итогам саммита Путина и Трампа. По словам Пескова, во время встречи будут обсуждаться вопросы, «связанные с украинским урегулированием».