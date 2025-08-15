- Дата публикации
Категория
Политика
Встреча на Аляске: США назвали состав своей делегации
Стал известен состав американской делегации, которая будет представлять США на саммите с Россией на Аляске.
Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала состав делегации, которая примет участие в переговорах на Аляске между главой Белого дома и президентом России Владимиром Путиным.
Об этом пишут издания Sky News и Reuters.
Согласно заявлению Белого дома, вместе с Трампом участие в саммите на Аляске примут государственный секретарь, несколько министров, а также директор Центрального разведывательного управления.
Состав делегации США на Аляске:
государственный секретарь США Марко Рубио;
министр финансов Скотт Бессент;
министр торговли Говард Лутник;
директор ЦРУ Джон Рэтклифф;
специальный представитель президента Стив Уиткофф;
пресс-секретарь Кэролайн Левитт.
Напомним, ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что саммит Путина с Трампом на Аляске начнется в 22:30 по киевскому времени. В составе российской делегации будут Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Заметим, в то же время в Белом доме утверждают, что встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии ожиданий подписания каких-либо документов по итогам саммита Путина и Трампа. По словам Пескова, во время встречи будут обсуждаться вопросы, «связанные с украинским урегулированием».