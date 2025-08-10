© ТСН

Президент США открыт для трехстороннего саммита с Путиным и Зеленским. Но в настоящее время Белый дом планирует двустороннюю встречу на Аляске, о которой просил кремлевский диктатор.

Об этом сообщил представитель Белого дома, пишет Reuters.

Подробности

Европейские лидеры в субботу, 9 августа, приветствовали планы президента США Дональда Трампа встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения прекращения войны в Украине. Они отметили необходимость оказывать давление на Москву и защищать интересы безопасности Украины и Европы.

Трамп планирует встретиться с Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа. Глава США заявил, что стороны, включая президента Украины Владимира Зеленского, близки к соглашению, которое может положить конец конфликту продолжительностью в три с половиной года.

«Президент США открыт для трехстороннего саммита с Путиным и Зеленским, но пока Белый дом планирует двустороннюю встречу по просьбе Путина, сообщил представитель Белого дома. С российскими и украинскими официальными лицами не удалось оперативно связаться для получения комментариев по поводу перспектив трехсторонней встречи», — говорится в сообщении.

Подробности потенциального соглашения пока не разглашаются. В то же время Трамп заявил, что она будет включать «некоторый обмен территориями во взаимное добро». Это может потребовать от Украины уступить значительную часть своей территории, что, по мнению Зеленского и его европейских союзников, лишь подтолкнет российскую агрессию.

Ранее в Times написали: когда президент США Дональд Трамп объявил Аляску местом проведения саммита с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, больше всего этому обрадовался республиканский губернатор этого великого штата Майк Данливи.

«Аляска – самое стратегическое место в мире: она расположена на перекрестке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Только две мили отделяют Россию от Аляски — ни одно другое место не играет столь важной роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и арктическом лидерстве», — заявил тогда Данливи.

Однако саммит на американской территории дает Путину еще одно важное преимущество: он не рискует быть арестованным по ордеру, выданному Международным уголовным судом. Дело в том, что США не признают юрисдикцию этого органа в Гааге.