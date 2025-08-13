Встреча на Аляске: Зеленский раскрыл главное условие для завершения войны

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с президентом США и европейскими партнерами согласовал пять общих принципов завершения войны. Центральной темой предстоящей встречи на Аляске, по его словам, должно стать немедленное прекращение огня.

Об этом он заявил по итогам разговора с Трампом.

"Сегодня мы в общей позиции обсудили это с президентом Соединенных Штатов. Перед этим состоялся координационный разговор. Мы согласовали пять принципов, о которых уже сказал Фридрих. Я благодарен ему за лидерство в этом направлении", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что все вопросы, касающиеся Украины, должны решаться исключительно с участием украинской стороны. Он отметил необходимость подготовки трехстороннего формата переговоров, в центре которых будет стоять вопрос прекращения огня и гарантии безопасности.

По словам президента, если Россия не согласится на перемирие во время встречи на Аляске, гарантии безопасности должны быть ужесточены.

Зеленский также рассказал, что Путин пытается создать иллюзию способности оккупировать всю Украину, оказывая давление на фронте в преддверии переговоров. Он назвал это блефом, равно как и утверждение российского руководства о неэффективности санкций.

"Санкции работают и бьют по военной экономике России. Да, у нее больше оружия, в том числе артиллерии - в три раза. Но и потерь в России в три раза больше. Это факт", - подчеркнул он.

Президент заявил, что Путин не заинтересован в мире, а стремится к оккупации всей Украины. Он призвал к дальнейшему давлению на РФ как американскими, так и европейскими санкциями, ведь союз международных партнеров способен остановить войну.

Напомним, в эту пятницу, 15 августа, в США, в штате Аляска состоится встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Путина. Главной темой, как ожидается, станет война в Украине.

Известно, что Россия возлагает большие надежды на саммит Трампа и Путина. Мир не один из них. Об этом пишут западные СМИ.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что ожидает нового ультиматума от Путина на переговорах с Трампом.