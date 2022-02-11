Встреча "нормандской четверки": стороны "выразили благосклонность" режиму тишины на Донбассе

По словам Ермака, дальнейшая эффективность переговоров зависит от соблюдения режима тишины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что на сегодняшних переговорах стороны заявили о важности режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом Ермак сказал 11 февраля во время пресс-конференции в Берлине по итогам почти 9-часовых переговоров советников лидеров "нормандского формата".

"Все сегодня выразили полное расположение, независимо от любых условий, к режиму прекращения огня. Это очень важно. Только в атмосфере выполнения режима прекращения огня есть действительно возможность продолжать переговоры", — сказал руководитель ОП.

Ранее Андрей Ермак анонсировал новые встречи в "нормандском формате".

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