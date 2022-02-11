Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Встреча "нормандской четверки": стороны "выразили благосклонность" режиму тишины на Донбассе

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Встреча "нормандской четверки": стороны "выразили благосклонность" режиму тишины на Донбассе

УНИАН

По словам Ермака, дальнейшая эффективность переговоров зависит от соблюдения режима тишины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что на сегодняшних переговорах стороны заявили о важности режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом Ермак сказал 11 февраля во время пресс-конференции в Берлине по итогам почти 9-часовых переговоров советников лидеров "нормандского формата".

"Все сегодня выразили полное расположение, независимо от любых условий, к режиму прекращения огня. Это очень важно. Только в атмосфере выполнения режима прекращения огня есть действительно возможность продолжать переговоры", — сказал руководитель ОП.

Ранее Андрей Ермак анонсировал новые встречи в "нормандском формате".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация