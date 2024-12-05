Встреча ОБСЕ: Сибига вышел из зала перед началом выступления Лаврова

Вслед за министром иностранных дел Украины зал оставили еще ряд иностранных министров и дипломатов.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления российского министра Сергея Лаврова.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Перед этим, в конце своего выступления, как передает ведомство, он назвал его военным преступником.

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Также на видео видно, что вслед за Сибигой покидают зал другие министры.

Напомним, Сибига отметил, что Украина не настаивает на своем безотлагательном вступлении в НАТО во время войны.

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