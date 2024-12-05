Встреча ОБСЕ: Сибига вышел из зала перед началом выступления Лаврова

Вслед за министром иностранных дел Украины зал оставили еще ряд иностранных министров и дипломатов.
Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига вышел из зала пленарных заседаний ОБСЕ перед началом выступления российского министра Сергея Лаврова.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Перед этим, в конце своего выступления, как передает ведомство, он назвал его военным преступником.
Также на видео видно, что вслед за Сибигой покидают зал другие министры.
Напомним, Сибига отметил, что Украина не настаивает на своем безотлагательном вступлении в НАТО во время войны.
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