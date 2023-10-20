Встреча Орбана и Путина: в США озабочены отношениями Венгрии и РФ

Соединенные Штаты Америки заявляют, что озабочены отношениями Венгрии со страной-агрессорской Россией. В Вашингтоне считают решение премьера Виктора Орбана встретиться с диктатором Владимиром Путиным "тревожным".

Об этом говорится в заявлении посольства США в Будапеште, сообщает Reuters.

Отмечается, что посла США в Венгрии Дэвида Прессмана возмутило решение лидера Венгрии "поддерживать человека, чьи войска ответственны за преступления против человечества в Украине".

"Пока Россия наносит удары по мирным украинцам, Венгрия умоляет о бизнесе", — отмечает дипломат.

В свою очередь, помощник венгерского премьер-министра Балаш Орбан опроверг критику США. По его словам, Будапешту "осторожило лицемерие" американского посла.

Reuters отмечает, что отношения между Будапештом и Вашингтоном обострились в прошлом году из-за промедления Венгрии с ратификацией вступления Швеции в НАТО. Страна выступает против многих инициатив блока поддержки Украины в противостоянии российской агрессии и получает большую часть сырой нефти и газа из России.

Как сообщалось, 18 октября в китайском Пекине Виктор Орбан и диктатор РФ Владимир Путин встретились. Среди переговоров двух друзей была и война в Украине.

Во время встречи Орбан назвал войну РФ против Украины "военной операцией". После этого скандального заявления глава администрации главы правительства Венгрии Гергей Гуяш пытался оправдать своего шефа. Мол, президент США Джо Байден неоднократно встречался с Путиным.

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