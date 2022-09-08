Встреча президента Украины с госсекретарем США: о чем договорились

Владимир Зеленский отметил высокий уровень доверия между лидерами Украины и США и эффективную работу двухсторонних переговорных форматов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Глава государства подчеркнул, что визит Энтони Блинкена является важной демонстрацией лидерских позиций США, знаком солидарности с Украиной во время полномасштабного вторжения России. Президент отметил ощутимую поддержку со стороны Соединенных Штатов суверенитета нашего государства. Он подчеркнул, что помощь, которую получает Украина, ускорит достижение главной цели – восстановление территориальной целостности Украинского государства.

Об этом идет речь в сообщении Офиса президента Украины.

Владимир Зеленский высоко оценил объявленное 24 августа президентом Соединенных Штатов решение оказать Украине грантовую поддержку в размере 6 млрд долл.: пакет помощи по безопасности на 3 млрд дол. и 3 млрд. дол. финансовой поддержки через Всемирный банк Глава государства также поблагодарил за одобренный сегодня на встрече в Рамштайне новый пакет оборонной помощи нашей стране в объеме 675 млн дол. США.

"Мы благодарны за этот сигнал, благодарны за вашу большую поддержку, которую мы испытываем каждый день. Позвольте в вашем присутствии поблагодарить за это администрацию Президента Байдена, его лично, Конгресс Соединенных Штатов Америки", – сказал Владимир Зеленский.

"Американское оружие положительно влияет на ситуацию на фронтах"

Президент отметил, что американское оружие оказывает положительное влияние на ситуацию на фронтах. ВСУ особенно уважают реактивные системы залпового огня "Хаймарс". От имени украинских военных глава государства поблагодарил Соединенные Штаты за это оружие.

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен обсудили перспективы наращивания оборонной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Была отмечена важность официального запуска программы ленд-лиза.

"Стабильность в Европе невозможна без гарантий безопасности для Украины"

Говоря о послевоенном устройстве мира, президент отметил важность выработки эффективных гарантий безопасности для Украины. По его словам, стабильность в Европе невозможна без подобных гарантий.

Владимир Зеленский также отметил высокий уровень доверия между лидерами Украины и США и эффективную работу двухсторонних переговорных форматов.

"Очень важно, что Соединенные Штаты Америки с нами. Для нас это гарантия того, что мы сможем вернуть наши земли", – подчеркнул президент.

Демилитаризация ЗАЭС, подготовка к зиме и взаимодействие в рамках МВФ

Стороны обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. Владимир Зеленский констатировал конструктивную позицию США и лично Энтони Блинкена по вопросу демилитаризации ЗАЭС. Он отметил важность использования всех имеющихся механизмов для того, чтобы обеспечить реализацию этой цели.

Президент высоко оценил экономическую и финансовую помощь, предоставляемую Соединенными Штатами Украине. Владимир Зеленский выразил надежду на то, что США будут играть ведущую роль в реализации Fast Recovery Plan. Это необходимо для подготовки Украины к зиме, восстановления разрушенных российской армией жилых домов, школ, больниц, объектов критической инфраструктуры.

Также была высказана надежда на продолжение эффективного взаимодействия в рамках МВФ и Всемирного банка.

Россия уже испытывает экономические последствия своей агрессии, и ее цена будет только расти

Во время встречи отмечалось важность усиления международного давления на государство-агрессора, которое должно быть наказано за преступления, совершенные в Украине. Было отмечено, что Россия уже испытывает экономические последствия своей агрессии, и ее цена будет только расти. Необходимо, чтобы на каждом гражданине государства-агрессора отразилось влияние действий его страны. Для этого следует максимально ограничить оформление виз россиянам в страны демократического мира, в том числе в США.

"Мы имеем дело с государством-террористом"

Владимир Зеленский убежден, что России должен быть предоставлен "почетный" статус государства-спонсора терроризма.

"Все мы видели информацию о переданном нам агрессором теле британского волонтера Пола Ури. И ужасные кадры, свидетельствующие о пытках. Это очередное доказательство того, что мы имеем дело с государством-террористом", – заявил президент.

"Мир должен не допустить срыва экспорта зерновых из Украины"

Стороны положительно отметили возобновление экспорта украинского зерна, что позволяет предотвратить сознательно спровоцированный Россией глобальный продовольственный кризис.

"Мир должен не допустить срыва экспорта зерновых из Украины", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Собеседники обменялись мнениями относительно дальнейших контактов на высоком и наивысшем уровне.

Отдельно было обсуждено продвижение реформ в нашей стране и важность их продолжения.

Фото: Офис президента Украины

Энтони Блинкен получил орден Ярослава Мудрого II степени

Во время встречи президент вручил Энтони Блинкену орден Ярослава Мудрого ІІ степени, которым он награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, Блинкен анонсировал новую военную помощь Украине и другим европейским странам, которым грозит Россия. Так, администрация Байдена предоставит два миллиарда долларов долгосрочного иностранного военного финансирования Украине и восемнадцати соседним странам, "которым больше всего угрожает российская агрессия".

По данным Государственного департамента США, эта помощь является дополнением к 675 миллионам долларов прямой поддержки поставок вооружений Украине, о которой заявил в четверг, 8 сентября, госсекретарь США по обороне Ллойд Остин.

Зеленский вдохновляет: Блинкен поражен от разговора с президентом Украины

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