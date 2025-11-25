ТСН в социальных сетях

Встреча президентов Зеленского и Трампа: в Белом доме ответили о планах

Американская чиновник заявила, что официальной подготовки ко встрече Зеленского и Трампа нет.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Встреча президентов Зеленского и Трампа: в Белом доме ответили о планах

У Зеленского и Трампа пока нет согласованной встречи — ответ Белого дома / © Associated Press

Встреча между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским пока еще не стоит в графике.

Об этом в комментарии «Суспільному» сообщила чиновник в Белом доме.

По ее словам, в настоящее время нет согласованных дат или официальных договоренностей о возможных переговорах между двумя лидерами. В Вашингтоне подчеркнули, что Соединенные Штаты остаются преданными поддержке Украины и продолжают взаимодействие на рабочем уровне.

Детали относительно того, может ли такая встреча состояться позже, в Белом доме не предоставили.

Напомним, ранее говорилось, что уже с начала декабря президент Украины Владимир Зеленский может лично прибыть в Вашингтон, чтобы обсудить с Дональдом Трампом самые чувствительные пункты нового плана урегулирования войны.

