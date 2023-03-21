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Встреча Путина и Си Цзиньпина: в США рассказали, как это повлияет на войну РФ против Украины

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2765
Время на прочтение
1 мин
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Встреча Путина и Си Цзиньпина: в США рассказали, как это повлияет на войну РФ против Украины

Фото: Associated Press

В США считают, что Китай должен призвать Россию прекратить войну против Украины.

В Белом доме считают, что встреча диктатора Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина не ускорит окончание войны России против Украины.

Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, пишет Sky News.

В Белом доме считают, что Россия и Китай стремятся, чтобы мир "играл по их правилам", однако, отношения этих государств сложно назвать союзническими. Кирби подчеркнул, что Си должен был призвать Россию прекратить войну против Украины, если Китай хочет играть конструктивную роль.

"Мы не видели ничего из того, что сказали Си и Путин, что заставило бы нас поверить в то, что война в Украине скоро закончится", – заявил он.

Напомним, Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они два дня проводили встречи. Одна из ключевых тем – война РФ против Украины и китайский "мирный план".

Президент Зеленский сообщил, что Украина предложила Китаю принять участие в реализации формулы мира.

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Дата публикации
Просмотры
2765
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