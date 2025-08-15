Встреча Путина и Трампа: Белый дом обнародовал подробности

Трамп и Путин. / © Getty Images

Встреча президента США Дональда Трампа и диктатора России Владимира Путина в городе Анкоридж на Аляске начнется в 22:00 по киевскому времени.

Об этом сообщили в Белом доме, пишет Reuters.

По данным администрации, Трамп отправится из Белого дома в 6:45 по восточноамериканскому времени (13:45 по Киеву) в пятницу, а покинет Анкоридж в 17:45 (04:45 в субботу по Киеву) по местному времени того же дня. Возвращение в Вашингтон ожидается утром 16 августа.

Это будет первая личная встреча лидеров США и России с июня 2021 года.

Напомним, в Кремле также рассказали подробности встречи Путина и Трампа на базе американских ВВС "Элмендорф-Ричардсон". В частности, встреча начнется с разговора тет-а-тет в присутствии переводчиков. Затем переговоры президентов в составе делегаций пройдут по формуле "5 на 5".

Между тем, президент США заявил, что якобы не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня по итогам встречи с Путиным. В то же время Трамп заявил: если переговоры с Путиным не принесут результата, "я никому не буду звонить по телефону".