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Встреча Путина и Трампа: в Кремле сделали заявление
Москва заявляет о контактах с Вашингтоном
Пока Кремль не понимает даты и времени встречи "фюрера" РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что планы американского лидера посетить в мае Саудовскую Аравию не связаны с Путиным. И сам "фюрер" якобы не имеет в планах такой поездки.
"Россия продолжает контакты с США на разных уровнях", - подчеркнул Песков.
Как сообщалось, представитель Путина – Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев – поедет в Вашингтон, где встретится с представителем президента США Дональда Трампа.