Владимир Путин. / © Associated Press

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Пока Кремль не понимает даты и времени встречи "фюрера" РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что планы американского лидера посетить в мае Саудовскую Аравию не связаны с Путиным. И сам "фюрер" якобы не имеет в планах такой поездки.

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"Россия продолжает контакты с США на разных уровнях", - подчеркнул Песков.

Как сообщалось, представитель Путина – Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев – поедет в Вашингтон, где встретится с представителем президента США Дональда Трампа.

Дата публикации 18:31, 31.03.25 Количество просмотров 961 Трамп бесится из-за Путина! Угрожает и Зеленскому! Послушайте новые заявления президента США!