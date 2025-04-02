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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
4861
Время на прочтение
1 мин

Встреча Путина и Трампа: в Кремле сделали заявление

Москва заявляет о контактах с Вашингтоном

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Пока Кремль не понимает даты и времени встречи "фюрера" РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что планы американского лидера посетить в мае Саудовскую Аравию не связаны с Путиным. И сам "фюрер" якобы не имеет в планах такой поездки.

"Россия продолжает контакты с США на разных уровнях", - подчеркнул Песков.

Как сообщалось, представитель Путина – Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев – поедет в Вашингтон, где встретится с представителем президента США Дональда Трампа.

Дата публикации
Количество просмотров
4861
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