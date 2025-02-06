Встреча Путина и Трампа: в России назвали приблизительные даты

В Госдуме РФ говорят, что на встрече могут быть обсуждены самые актуальные вопросы мировой политики, в том числе Украина.

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться в феврале-марте.

Об этом заявил депутат Государственной думы России, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Приблизительные сроки саммита российского диктатора и американского лидера Слуцкий назвал после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Здесь не должно быть кавалерийских наскоков. Работа требует серьезной подготовки, которая находится в продвинутой стадии. В ближайшее время появится информация о встрече", – заявил российский депутат.

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По его словам, на встрече могут быть обсуждены самые актуальные вопросы мировой политики: Украина, Ближний Восток, система международных отношений на ближайшее будущее.

"Если она (встреча – ред.) состоится – февраль или март – давайте не будем загадывать и дадим лидерам возможность к ней подготовиться", – сказал Слуцкий.

К слову, как сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, встреча главы государства Владимира Зеленского и Трампа может состояться в ближайшее время.