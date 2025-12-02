ТСН в социальных сетях

Встреча Путина и Уиткоффа: в Кремле сделали заявление о "важном дне для мира"

Кирилл Дмитриев сообщил, что делегация США будет продвигать «мирную повестку дня Трампа в Украине».

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Стив Уиткофф и Владимир Путин

Стив Уиткофф и Владимир Путин / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа 2 декабря в Москве будет важной для мира и начнется уже через несколько часов.

Об этом заявили представитель России на переговорах с США Кирилл Дмитриев и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитриев назвал этот день важным для мира.

«Команда, которая разработала мирное соглашение президента Трампа по Газе, будет находиться в Москве, чтобы продвигать мирную повестку дня Трампа в Украине», — высказался представитель РФ на переговорах с США.

В свою очередь Песков сообщил, что встреча Путина и Уиткоффа должна начаться через 5 часов (около 16:00 по Киеву).

Спикер президента РФ добавил, что Москва хочет урегулировать «украинский конфликт» «на много поколений вперед».

К слову, аналитики ISW прогнозируют, что во время встречи с Уиткоффом Путин отвергнет условия мирного плана по Украине. Эта встреча состоится после «напряженных» переговоров Уиткоффа с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым во Флориде 1 декабря. Аналитики убеждены, что именно Россия препятствует переговорам, настаивая на своих военных требованиях, одновременно стремится избежать имиджа «препятствия для окончания войны».

