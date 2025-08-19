Встреча Путина и Зеленского: в Белом доме сообщили о подготовке

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Реклама

В настоящее время идет подготовка к встрече российского диктатора Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

Как передает Sky News, Левитт спросил об изменении позиции Дональда Трампа. Перед встречей с Владимиром Путиным президент США заявил, что следующей будет трехсторонняя встреча, но затем он сказал, что это будет встреча между Россией и Украиной, а затем трехсторонняя встреча с Путиным, Зеленским и им самим.

Реклама

Было предположение, что на Трампа повлиял Путин.

По ее словам, и Зеленский, и Путин готовы сесть за стол переговоров.

«И потому наша команда национальной безопасности поможет обеим странам сделать это. В конце концов, президент (Трамп — Ред.) всегда говорил, что в этой войне есть разногласия, которые должны обсудить и решить эти две страны. Поэтому он хочет, чтобы эти две страны вели прямую дипломатию», — говорит спикер Белого дома.

Она добавила, что Трамп согласен с идеей встречи президента Зеленского и Путина, и что подготовка к этой встрече уже продолжается. Путин пообещал это Трампу, говорит Левитт.

Реклама

Напомним, Politico сообщило сегодня, что когда Трамп вчера позвонил по телефону диктатору России, чтобы предложить свое присутствие на встрече между ним и Зеленским, Путин сказал: «Вам не нужно приходить».

Ранее сообщалось, что Путин в разговоре с Трампом предложил встречу с Владимиром Зеленским в Москве. Однако украинский лидер отказался ехать в Россию.