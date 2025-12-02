ТСН в социальных сетях

Политика
2003
1 мин

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером завершилась: первые детали

Переговоры между диктатором РФ и представителями США, среди которых были специальный посланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, продолжались более четырех часов.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером / © Associated Press

Встреча диктатора России Владимира Путина с делегацией США в составе специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера завершилась.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщает российское пропагандистское агентство РИА, Виткофф прибыл в посольство США в Москве.

В своем коротком сообщении в социальных сетях представитель РФ Кирилл Дмитриев назвал переговоры «продуктивными».

Напомним, что перед встречей улыбающийся Путин сказал Уиткоффу, что рад видеть его, и спросил его об их и Джареде Кушнере прогулке по Красной площади.

В The Spectator объяснили, что россияне неспроста водили Кушнера и Уиткоффа по Москве — это был психологический трюк и «утонченный сигнал России».

