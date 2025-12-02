- Дата публикации
Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером завершилась: первые детали
Переговоры между диктатором РФ и представителями США, среди которых были специальный посланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, продолжались более четырех часов.
Встреча диктатора России Владимира Путина с делегацией США в составе специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера завершилась.
Об этом сообщает CNN.
Как сообщает российское пропагандистское агентство РИА, Виткофф прибыл в посольство США в Москве.
В своем коротком сообщении в социальных сетях представитель РФ Кирилл Дмитриев назвал переговоры «продуктивными».
Напомним, что перед встречей улыбающийся Путин сказал Уиткоффу, что рад видеть его, и спросил его об их и Джареде Кушнере прогулке по Красной площади.
В The Spectator объяснили, что россияне неспроста водили Кушнера и Уиткоффа по Москве — это был психологический трюк и «утонченный сигнал России».