Встреча Путина с Зеленским: эксперт объяснил, когда переговоры лидеров будут иметь смысл

Реклама

Пока у России есть ресурс для ведения агрессивной войны, президент государства-агрессора Владимир Путин будет соглашаться на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским только для того, чтобы объявить о своей победе. Украину категорически не устраивает такой результат переговоров на уровне лидеров.

Об этом заявил украинский аналитик Сергей Гармаш в комментарии телеканалу «Киев24».

«Путин пойдет на такую встречу, когда будет подготовлен какой-то документ, который его удовлетворяет. То есть ему нужен какой-то итог этой встречи, с которым он может вернуться в Москву и сообщить, что он победил». — отметил эксперт.

Реклама

Гармаш добавил, что встреча лидеров, которая даст возможность Путину объявить о победе, Украине не нужна.

«На Путина может повлиять только когда он поймет, что он не может выиграть, когда до него дойдет. Когда он увидит, что у него нет ресурса», — подчеркнул аналитик.

При этом Сергей Гармаш отметил, что у Кремля все еще остаются возможности для игры, особенно на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, что дает агрессору надежду на новые ресурсы.

По его мнению, настоящие сдвиги по переговорам на уровне лидеров станут возможными только тогда, когда ВСУ начнут системно давить на врага на фронте, а Путин осознает, что не может обеспечить россиянам перспективу жизни, которая их удовлетворит.

Реклама

Напомним, недавно в Кремле заявили, что российский диктатор Путин готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, но имеет для этого свои условия. Речь идет о том, что потенциальная встреча возможна для завершения уже достигнутых соглашений.