Встреча Путина, Трампа и Зеленского откладывается?: в Кремле сделали неоднозначное заявление

Дмитрий Песков / © Associated Press

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В Кремле заявили, что слова президента США Дональда Трампа о возможном проведении трехстороннего саммита с участием лидеров России, США и Украины в «ближайшее время» можно трактовать «достаточно широко».

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

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«Оценка перспектив трехстороннего саммита РФ — США — Украина, которая используется президентом Трампом, как ожидаемого „вскоре“, может быть „растяжимой“», — подчеркнул Песков.

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Он также добавил, что возможным переговорам Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского должна предшествовать длительная и тщательная подготовительная работа.

Зеленский объяснил, от чего зависит встреча с Путиным

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата возможной встречи с Путиным на уровне лидеров пока неизвестна, поскольку ее проведение зависит от позиции Кремля.

«Я не знаю, когда у нас будет встреча с Россией на уровне лидеров. На сегодняшний день, со всем уважением к разным странам, но это зависит от российской стороны, потому что они никогда этого раньше не поддерживали», — подчеркнул Зеленский.

Что известно о предстоящих переговорах Украины, США и России

Напомним, ранее в Кремле заявляли, что трехсторонние переговоры должны пройти в первой половине ноября в Абу-Даби. Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча может пройти уже 10 ноября после промежуточных выборов в США.

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Украина также стремится привлечь к переговорам европейских партнеров.

По словам Зеленского, главными темами предстоящей встречи станут прекращение ударов по энергетике, безопасность судоходства, обмен военнопленными и возвращение депортированных украинских детей.

В то же время, президент подчеркнул, что самый чувствительный вопрос — территории — Украина готова обсуждать на уровне лидеров государств.

«Нам нужно двигать эту войну до конца, а не просто ее продолжать», — заявил Зеленский.

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