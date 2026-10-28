ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2073
Время на прочтение
2 мин

Встреча Путина, Трампа и Зеленского откладывается?: в Кремле сделали неоднозначное заявление

В Кремле подвергли сомнению скорое проведение трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков / © Associated Press

В Кремле заявили, что слова президента США Дональда Трампа о возможном проведении трехстороннего саммита с участием лидеров России, США и Украины в «ближайшее время» можно трактовать «достаточно широко».

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

«Оценка перспектив трехстороннего саммита РФ — США — Украина, которая используется президентом Трампом, как ожидаемого „вскоре“, может быть „растяжимой“», — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что возможным переговорам Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского должна предшествовать длительная и тщательная подготовительная работа.

Зеленский объяснил, от чего зависит встреча с Путиным

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата возможной встречи с Путиным на уровне лидеров пока неизвестна, поскольку ее проведение зависит от позиции Кремля.

«Я не знаю, когда у нас будет встреча с Россией на уровне лидеров. На сегодняшний день, со всем уважением к разным странам, но это зависит от российской стороны, потому что они никогда этого раньше не поддерживали», — подчеркнул Зеленский.

Что известно о предстоящих переговорах Украины, США и России

Напомним, ранее в Кремле заявляли, что трехсторонние переговоры должны пройти в первой половине ноября в Абу-Даби. Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча может пройти уже 10 ноября после промежуточных выборов в США.

Украина также стремится привлечь к переговорам европейских партнеров.

По словам Зеленского, главными темами предстоящей встречи станут прекращение ударов по энергетике, безопасность судоходства, обмен военнопленными и возвращение депортированных украинских детей.

В то же время, президент подчеркнул, что самый чувствительный вопрос — территории — Украина готова обсуждать на уровне лидеров государств.

«Нам нужно двигать эту войну до конца, а не просто ее продолжать», — заявил Зеленский.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie