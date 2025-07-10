Встреча Рубио с Лавровым на фоне разочарования Трампа: что они говорили об окончании войны в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 июля встретились в Куала-Лумпуре. / © Associated Press

Реклама

Госсекретарь США Марк Рубио 10 июля встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.

Переговоры между Рубио и Лавровым состоялись на фоне растущего разочарования президента США Дональда Трампа кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

ТСН.ua собрал все, что известно о встрече госсекретаря США с министром иностранных дел России.

Реклама

Вторая личная встреча

Встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергеем Лавровым стала второй после переговоров в феврале в Саудовской Аравии.

Разговор между должностными лицами состоялся после резкой критики Трампа Путина за отказ от проведения мирных переговоров с Украиной, а также после усиления российских атак на Украину.

Более того, ранее сообщалось, что Трамп также может поддержать законопроект с жесткими санкциями против России, в частности — 500% пошлины на ее нефть, газ и уран.

По сообщениям иностранных медиа, разговор между Рубио и Лавровым проходил 50 минут.

Реклама

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / © Associated Press

В частности, участие в переговорах также принимали:

С российской стороны:

Кирилл Михайлов (и.о. директора департамента Северной Атлантики МИД РФ)

Александр Посылкин (начальник отдела того же департамента)

С американской стороны:

Элисон Гукер (заместитель госсекретаря США)

Майкл Энтон (директор по вопросам политического планирования Госдепа)

Ранее в начале июня Марко Рубио провел телефонный разговор с Лавровым. Тогда основной темой переговоров стали перспективы урегулирования войны в Украине. После переговоров секретарь заявлял, что Трамп поддерживает прямые переговоры между Украиной и Россией по миру.

Реклама

Однако дальше этого дело о прямых переговорах Украины и РФ осталось на уровне предложения.

О чем шла речь

По сообщениям медиа, Рубио и Лавров обсуждали:

войну России против Украины,

ситуацию в Иране и Сирии,

нормализацию работы посольств.

В МИД России заявили, что «состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также другим международным проблемам».

Там также отметили, что стороны подтвердили готовность к мирному урегулированию конфликтов, возобновлению экономического и гуманитарного сотрудничества, а также контактам между гражданами.

Реклама

Кроме того, Россия также предложила возобновить авиасообщение из США.

США не видят «гибкости» с российской стороны

После встречи с Лавровым госсекретарь США Марко Рубио назвал разговор с Лавровым «откровенным» и «важным» цитирует Reuters.

Он заявил, что администрация Трампа обсуждает с Сенатом новые антироссийские санкции.

Во время общения с прессой Рубио отметил, что США не видят гибкости с российской стороны.

Реклама

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

«С российской стороны не было больше гибкости, чтобы прекратить этот конфликт», — цитирует издание Рубио.

В то же время, он также добавил, что США продолжат диалог со всеми сторонами для урегулирования войны в Украине, несмотря на застой в переговорах, ведь в этом заключается стратегия Трампа.

«Наша стратегия состоит в том, чтобы продолжать привлекать все стороны к поиску разрешения этого конфликта. Мы будем взаимодействовать в любое время, когда у нас будет для этого возможность, как мы это сделали сегодня, — передает Politico.

Также сообщается, что во время встречи Рубио обменялся с Лавровым «некоторыми идеями», в частности, «новым или другим подходом» с российской стороны, который он передаст Трампу по его возвращении в США.

Реклама

Кроме того, Рубио выразил разочарование в отсутствии значительного прогресса в прогрессе в мирных переговорах, а также добавил, что РФ в ближайшее время предоставить план дальнейших действий по завершению войны.

«Мы понимаем, что эти вещи требуют времени и терпения, но, очевидно, мы также разочарованы тем, что не достигнут больший прогресс, и надеемся, что мы, исходя от сегодня и в ближайшие дни, будем иметь больше ясности относительно того, какая именно позиция и приоритеты России в этом отношении и сможем начать достигать определенного прогресса», — цитирует издание CNN Рубио.

Напомним, недавно Трамп резко раскритиковал Путина и заявил, что он «осыпает нас чушью».

«Звучит хорошо, но оказывается, что это ничего не значит. Он убивает многих солдат. Он убивает своих солдат и их солдат (украинских — Ред.)», — сказал американский президент.

Реклама

После этого, армия РФ совершила массированную атаку на Украину. Вражеские дроны фиксировались в большей части регионов страны, подавляющая часть направлялась в сторону западных областей.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.