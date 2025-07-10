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Встреча Рубио с Лавровым на фоне разочарования Трампа: что они говорили об окончании войны в Украине
Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на фоне обострения отношений из-за действий Путина.
Госсекретарь США Марк Рубио 10 июля встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.
Переговоры между Рубио и Лавровым состоялись на фоне растущего разочарования президента США Дональда Трампа кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
ТСН.ua собрал все, что известно о встрече госсекретаря США с министром иностранных дел России.
Вторая личная встреча
Встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергеем Лавровым стала второй после переговоров в феврале в Саудовской Аравии.
Разговор между должностными лицами состоялся после резкой критики Трампа Путина за отказ от проведения мирных переговоров с Украиной, а также после усиления российских атак на Украину.
Более того, ранее сообщалось, что Трамп также может поддержать законопроект с жесткими санкциями против России, в частности — 500% пошлины на ее нефть, газ и уран.
По сообщениям иностранных медиа, разговор между Рубио и Лавровым проходил 50 минут.
В частности, участие в переговорах также принимали:
С российской стороны:
Кирилл Михайлов (и.о. директора департамента Северной Атлантики МИД РФ)
Александр Посылкин (начальник отдела того же департамента)
С американской стороны:
Элисон Гукер (заместитель госсекретаря США)
Майкл Энтон (директор по вопросам политического планирования Госдепа)
Ранее в начале июня Марко Рубио провел телефонный разговор с Лавровым. Тогда основной темой переговоров стали перспективы урегулирования войны в Украине. После переговоров секретарь заявлял, что Трамп поддерживает прямые переговоры между Украиной и Россией по миру.
Однако дальше этого дело о прямых переговорах Украины и РФ осталось на уровне предложения.
О чем шла речь
По сообщениям медиа, Рубио и Лавров обсуждали:
войну России против Украины,
ситуацию в Иране и Сирии,
нормализацию работы посольств.
В МИД России заявили, что «состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также другим международным проблемам».
Там также отметили, что стороны подтвердили готовность к мирному урегулированию конфликтов, возобновлению экономического и гуманитарного сотрудничества, а также контактам между гражданами.
Кроме того, Россия также предложила возобновить авиасообщение из США.
США не видят «гибкости» с российской стороны
После встречи с Лавровым госсекретарь США Марко Рубио назвал разговор с Лавровым «откровенным» и «важным» цитирует Reuters.
Он заявил, что администрация Трампа обсуждает с Сенатом новые антироссийские санкции.
Во время общения с прессой Рубио отметил, что США не видят гибкости с российской стороны.
«С российской стороны не было больше гибкости, чтобы прекратить этот конфликт», — цитирует издание Рубио.
В то же время, он также добавил, что США продолжат диалог со всеми сторонами для урегулирования войны в Украине, несмотря на застой в переговорах, ведь в этом заключается стратегия Трампа.
«Наша стратегия состоит в том, чтобы продолжать привлекать все стороны к поиску разрешения этого конфликта. Мы будем взаимодействовать в любое время, когда у нас будет для этого возможность, как мы это сделали сегодня, — передает Politico.
Также сообщается, что во время встречи Рубио обменялся с Лавровым «некоторыми идеями», в частности, «новым или другим подходом» с российской стороны, который он передаст Трампу по его возвращении в США.
Кроме того, Рубио выразил разочарование в отсутствии значительного прогресса в прогрессе в мирных переговорах, а также добавил, что РФ в ближайшее время предоставить план дальнейших действий по завершению войны.
«Мы понимаем, что эти вещи требуют времени и терпения, но, очевидно, мы также разочарованы тем, что не достигнут больший прогресс, и надеемся, что мы, исходя от сегодня и в ближайшие дни, будем иметь больше ясности относительно того, какая именно позиция и приоритеты России в этом отношении и сможем начать достигать определенного прогресса», — цитирует издание CNN Рубио.
Напомним, недавно Трамп резко раскритиковал Путина и заявил, что он «осыпает нас чушью».
«Звучит хорошо, но оказывается, что это ничего не значит. Он убивает многих солдат. Он убивает своих солдат и их солдат (украинских — Ред.)», — сказал американский президент.
После этого, армия РФ совершила массированную атаку на Украину. Вражеские дроны фиксировались в большей части регионов страны, подавляющая часть направлялась в сторону западных областей.
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