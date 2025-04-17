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Встреча с "коалицией желающих" в Париже: Ермак раскрыл детали договоренностей
Полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру в Украине.
В Париже прошли встречи делегаций Украины и США, а также представителей стран-участниц «коалиции желающих». Участники встреч обсуждали прекращение огня и будущие практические шаги по пути к миру в Украине.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Мы согласились, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устоявшемуся миру в Украине, и обменялись мнениями по практической реализации этого этапа», — отметил Ермак.
Он добавил, что украинская делегация особо отметила важность гуманитарного измерения, предусматривающего возвращение депортированных в РФ украинских детей и освобождение пленников, как военных, так и гражданских.
Напомним, спецпредставитель Трампа по Украине генерал Кит Келлог назвал встречи в Париже по прекращению войны в Украине «очень продуктивными».