ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
113
Время на прочтение
1 мин

Встреча с "коалицией желающих" в Париже: Ермак раскрыл детали договоренностей

Полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Андрей Ермак на встрече с партнерами в Париже

В Париже состоялась встреча украинской делегации с представителями США, Франции, Британии и Германии / © Telegram / Андрей Ермак

В Париже прошли встречи делегаций Украины и США, а также представителей стран-участниц «коалиции желающих». Участники встреч обсуждали прекращение огня и будущие практические шаги по пути к миру в Украине.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы согласились, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устоявшемуся миру в Украине, и обменялись мнениями по практической реализации этого этапа», — отметил Ермак.

Он добавил, что украинская делегация особо отметила важность гуманитарного измерения, предусматривающего возвращение депортированных в РФ украинских детей и освобождение пленников, как военных, так и гражданских.

Напомним, спецпредставитель Трампа по Украине генерал Кит Келлог назвал встречи в Париже по прекращению войны в Украине «очень продуктивными».

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie