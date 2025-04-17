Встреча с "коалицией желающих" в Париже: Ермак раскрыл детали договоренностей

В Париже состоялась встреча украинской делегации с представителями США, Франции, Британии и Германии / © Telegram / Андрей Ермак

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В Париже прошли встречи делегаций Украины и США, а также представителей стран-участниц «коалиции желающих». Участники встреч обсуждали прекращение огня и будущие практические шаги по пути к миру в Украине.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы согласились, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устоявшемуся миру в Украине, и обменялись мнениями по практической реализации этого этапа», — отметил Ермак.

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Он добавил, что украинская делегация особо отметила важность гуманитарного измерения, предусматривающего возвращение депортированных в РФ украинских детей и освобождение пленников, как военных, так и гражданских.

Напомним, спецпредставитель Трампа по Украине генерал Кит Келлог назвал встречи в Париже по прекращению войны в Украине «очень продуктивными».