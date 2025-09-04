Встреча с Путиным, иностранные войска в Украине и гарантии безопасности: детали от Зеленского и Макрона

Президенты Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон / © Офис президента Украины

После встречи Коалиции желающих в четверг, 4 сентября, лидеры Франции и Украины раскрыли детали договоренностей гарантий безопасности для Украины.

В частности, главы государств сообщили детали о потенциальной двусторонней встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина с участием США.

ТСН.ua собрал главное из брифинга Зеленского и Макрона в Париже.

Иностранные войска в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 европейских стран обязались поучаствовать в силах поддержки в Украине после войны.

«Они (страны-партнеры Украины — Ред.) решили привлечь своих военных в Украине на земле или в воздухе или в море для того, чтобы обеспечить безопасность украинцев. Это будет день, который наступит после прекращения огня или мира», — уточнил президент Макрон.

Он также добавил, что эти войска не будут вести ни одной войны против России, однако «должны гарантировать мир» и «очень четко подать стратегический сигнал».

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

По словам Макрона, европейские войска будут размещены не на линии фронта, а в «географических локациях, которые в дальнейшем будут определены».

«Они будут цель предотвратить любую повторную агрессию и обеспечить безопасность Украине», — подытожил глава Франции.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил присутствие иностранных войск на территории Украины, а также добавил, что о численности военных говорить рано.

«Мы договорились, что будет присутствие. Я пока не готов говорить о количестве, хотя, если честно, мы уже делимся между собой, мы понимаем примерно количество уже согласившихся. И присутствие, как я сказал, оно разное. Она (будет — Ред.) как в небе и на море, так и на земле», — подчеркнул Зеленский.

Встреча Зеленского и Путина

Эммануэль Макрон сообщил, что ведется подготовка к потенциальной двусторонней встрече лидеров Украины и России с участием президента США Дональда Трампа.

«Мы координируем наши действия по санкциям, чтобы быть более эффективными и прекратить работу военной машины России. Мы обсуждали это с президентом Трампом. Следующие этапы просты», — отметил Макрон.

В то же время, Зеленский отметил, что приглашая на встречу в Москву, Путин стремится ее отсрочить.

«Хочешь, чтобы встречи не было — надо пригласить меня в Москву. Россия начала говорить о встрече, это уже неплохо, но пока мы не видим желания окончить войну. Встречи такого уровня должны заканчиваться определенными результатами, желательно окончанием войны», — сказал президент Украины.

Гарантии безопасности для Украины и оборона

По словам французского лидера, основная гарантия безопасности для Украины — способность ее армии сдерживать агрессию России.

Макрон отметил, что в переговорах по мирному урегулированию речь не может идти о каких-либо ограничениях «относительно формата или способностей украинской армии».

Он заверил, что европейские партнеры Украины будут способствовать «не только стойкости украинской армии к новым атакам, но и удерживать российскую армию от любых новых дел агрессии.

В свою очередь, Зеленский заявил, что 26 стран-участниц «Коалиции желающих» согласились предоставить Украине конкретные гарантии безопасности.

Они включают не только поставки оружия, финансирования и тренировки, но и физическое присутствие военных для обеспечения стабильности после возможного прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент также подчеркнул, что основной гарантией безопасности есть сильная украинская армия, способная не только противостоять, но и сдерживать новые атаки.

Он отметил, что Украина уже производит около 60% собственного вооружения, но нуждается в поддержке партнеров для наращивания производственных мощностей.

В то же время, украинский лидер подчеркнул, что членство Украины в ЕС вынесено в отдельный пункт гарантий безопасности.

«Среди гарантий безопасности, которые мы видим, членство в ЕС — это для нас обязательные экономические, политические и геополитические гарантии безопасности. Поэтому в нашем подходе это важный момент, который вынесен в отдельный пункт», — сказал президент Украины.

Разговор с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что поддержка США гарантий безопасности для Украины будет официально подтверждена в ближайшие дни. Об этом он заявил после встречи Коалиции желающих и разговора с Дональдом Трампом.

Макрон подчеркнул, что США активно участвовали во всех аспектах этого процесса — как гражданских, так и военных. К гарантиям безопасности также планируется присоединиться Канада, азиатские партнеры и другие европейские страны.

Французский лидер назвал будущие гарантии «конкретными и действенными», но уточнил, что это будут.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что Трамп не доволен, что российскую нефть покупают в Европе.

«Президент Трамп очень недоволен, что российская нефть покупается Европой. Среди прочего есть две страны. Мы знаем, что это Венгрия и Словакия», — подчеркнул украинский лидер.

Также он добавил, что США уже открыто называют эти две страны как помогающие России в войне.

Визит Путина в Китай и международное сотрудничество

Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин отвергает любые мирные инициативы и, очевидно, своим визитом в Китай стремится продемонстрировать поддержку Китаю в продолжении войны.

«Очень специфическое впечатление также после встречи в Китае, которой Путин, очевидно, будет пытаться использовать как будто бы разрешение для продолжения войны. Да и вообще своим поведением Путин пытается показать, что давление на него вроде бы не влияет», — заметил Зеленский.

Зеленский напомнил, что Украина и ее партнеры планируют рассмотреть возможности для долгосрочного сотрудничества в сфере безопасности с такими странами как Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Это свидетельствует о расширении международной коалиции, направленной на поддержку Украины.

Предоставление таких гарантий является важным шагом. Оно демонстрирует переход от декларативной поддержки к конкретным военно-техническим обязательствам со стороны партнеров.

Гарантии безопасности для Украины в условиях войны

По словам Зеленского, во время саммита в Париже Украина и партнеры достигли согласия относительно реальных гарантий безопасности, которые начнут действовать уже сейчас.

Владимир Зеленский подчеркнул, что основой этих гарантий является сильная украинская армия, нуждающаяся в постоянной поддержке оружием, финансированием и обучением.

Сейчас партнеры определяют, какой вклад — военный или финансовый — может внести каждая страна в обеспечение безопасности Украины.

«Кто на земле, кто может помочь в небе, кто в морском пространстве, кто в киберпространстве, кто не имеет собственных сил, но может приобщиться финансово», — пояснил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, какие города окажутся под угрозой из-за потери Донбасса. В частности, он отметил, что Территориальные уступки Украине принесут не мир, а будут побуждать Россию к новой волне агрессии.

