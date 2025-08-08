- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 570
- Время на прочтение
- 5 мин
Встреча с Путиным станет испытанием для Трампа: какой возможный результат
Трамп и Путин находятся на новом переломном этапе. Президент США стремится заключить «сделку своего президентства», но Россия соглашается только на собственных условиях.
Президент США Дональд Трамп убежден, что судьбу внешней политики решают личные встречи лидеров. Для него возможность заключить перемирие в Украине с президентом России Владимиром Путиным — это шанс достичь дипломатической победы, которую он давно искал. Впрочем, такая перспектива все еще имеет довольно призрачный вид.
Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.
Даже если встреча лидеров состоится уже на следующей неделе, после нескольких месяцев переговоров за кулисами, серьезные разногласия остаются. Трамп призывает прекратить войну, однако не погружается в детали договоренностей. Зато Путин соглашается только на собственных условиях.
Ранее Трамп пытался достичь результата через давление на Киев и дипломатические уступки Москве. Но теперь он склоняется к мысли, что только экономическая изоляция может заставить Кремль к уступкам.
Чтобы надавить на Путина, Трамп выбрал более жесткую тактику: он предупредил о возможных санкциях против стран, которые продолжают покупать российские энергоносители. Под угрозой — Индия, на товары которой могут ввести пошлины до 50%, а также Китай и другие импортеры. Окончательный срок — 8 августа.
Несмотря на такое давление, после последних переговоров своего посланника с Путиным, Трамп выглядел не слишком уверенным.
«Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него», — сказал президент США.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что администрация стремится организовать встречу не только с Путиным, но и с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Президент Трамп хочет встретиться и с Путиным, и с Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта брутальная война закончилась», — сказала Левитт.
Путин, в свою очередь, заявил, что согласен на диалог с Зеленским «в принципе», но, мол, еще не пришло время. В Белом доме добавили, что встреча Трампа с Путиным возможна и без участия украинского лидера.
Встреча Трампа с Путиным станет настоящим испытанием
Если такая встреча все же состоится — это станет настоящим испытанием для дипломатических навыков Трампа.
Прошло уже более 200 дней с начала второго президентского срока Трампа, а война продолжается. Как свидетельствуют источники, он глубоко разочарован своим бессилием остановить конфликт.
В конце концов президент США осознал: договоренность невозможна без учета позиций Зеленского и европейских союзников, которые не собираются признавать аннексированные Россией территории — это красная линия для многих правительств.
Кроме того, не все верят, что Путин действительно хочет мира.
«Путин ясно дал понять, что война в Украине важнее для него, чем отношения с США», — отметила руководительница Центра европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова.
Дополнительную сложность составляет то, что у Путин есть десятилетия опыта в общении с американскими президентами и он знает, как на них влиять.
В случае провала переговоров Трамп должен решить — либо усиливать давление, хотя он сам сомневается в эффективности санкций, либо выйти из переговорного процесса, как уже неоднократно угрожал.
В любом случае, по словам Поляковой, «война будет продолжаться».
Как происходили разговоры Трампа и Путина?
Трамп начал свою каденцию с убеждением, что его личные отношения с Путиным помогут уладить ситуацию. В Белом доме подтверждают: президенты неоднократно общались по телефону и через посредников. Их разговоры были долгими, иногда — часами, ведь Путин вел пространные монологи, а Трамп, обычно нетерпеливый, внимательно слушал.
«Он это делает методично. Он знает, что говорит. Когда хочет повлиять, он просто говорит и говорит», — вспоминает бывший советник Трампа по национальной безопасности во время первого срока Джон Болтон.
Экс-советник Белого дома по вопросам России Фиона Хилл считает, что Путин хорошо подготовился к новой администрации Трампа и знает, где именно искать рычаги влияния.
Пока США пытаются найти путь к миру, Россия продолжает обстреливать украинские города. Фронт остается почти неизменным — это изнурительная война, в которой у России есть преимущество в технике и численности, хотя она и сталкивается с жестким санкционным давлением.
На саммите НАТО в июне Трамп впервые публично раскритиковал Путина.
«Я очень удивлен, я думал, что все закончится легко», — сказал он журналистам.
3 июля телефонный разговор между лидерами длился менее часа — значительно короче, чем обычно. После него Трамп выглядел смущенным.
Позже он признал, что Путин в частных разговорах говорит одно, а на самом деле — действует иначе.
«Я пришел домой и сказал первой леди: мы сегодня прекрасно поговорили с Путиным. И вдруг она отвечает: еще один город только что обстреляли», — сказал президент США.
В июле Трамп дал Путину 50 дней на прекращение войны, а впоследствии сократил дедлайн до 8 августа. Если соглашение не будет достигнуто, США намерены наказать ключевых партнеров России в энергетической сфере.
Сенатор Линдси Грэм отметил, что между Трампом и Путиным не было одной большой ссоры, но «Путин пытается им манипулировать».
«Теперь перевернута страница, и Путину не на кого полагаться, кроме себя», — добавил Грэм.
Каким может быть результат встречи Трампа с Путиным?
Однако некоторые аналитики опасаются, что встречу Путин инициирует не для поиска компромисса, а чтобы выиграть время и влияние. Ожидается, что он может предложить формальное признание контроля России над частью украинской территории в обмен на отвод войск из других регионов. Трамп, в стремлении достичь договоренности, может надавить на Украину согласиться. Но вероятно, что Киев и его союзники отвергнут такое соглашение — и президент США может переложить ответственность за продолжение войны именно на них.
При худшем сценарии, Трамп может сократить военную помощь Украине или полностью выйти из переговорного процесса, оставив Киев наедине с Москвой. Однако, как считают его соратники, президент США стремится заключить «сделку своего президентства» — она может стать ключевым моментом его политического наследия.
«Он хочет быть тем, кто заключает сделки. Это его бренд», — отмечает бывший советник Белого дома Марк Шорт.
Напомним, 7 августа в Кремле заявили, что якобы встреча Трампом с Путиным уже была договорена, а место ее проведения определено. Однако позже представитель Белого дома опроверг эти заявления.
По данным источников «Суспільного», в Белом доме работают над организацией трехсторонней встречи Трампа, Зеленского и Путина. В свою очередь Левитт сказала, что президент США хотел бы встретиться как с президентом РФ, так и с президентом Украины. Администрация Трампа прорабатывает детали этих потенциальных встреч.