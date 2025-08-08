Встреча с Путиным станет испытанием для Трампа: какой возможный результат

Владимир Путин и Дональд Трамп / © ТСН

Президент США Дональд Трамп убежден, что судьбу внешней политики решают личные встречи лидеров. Для него возможность заключить перемирие в Украине с президентом России Владимиром Путиным — это шанс достичь дипломатической победы, которую он давно искал. Впрочем, такая перспектива все еще имеет довольно призрачный вид.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Даже если встреча лидеров состоится уже на следующей неделе, после нескольких месяцев переговоров за кулисами, серьезные разногласия остаются. Трамп призывает прекратить войну, однако не погружается в детали договоренностей. Зато Путин соглашается только на собственных условиях.

Ранее Трамп пытался достичь результата через давление на Киев и дипломатические уступки Москве. Но теперь он склоняется к мысли, что только экономическая изоляция может заставить Кремль к уступкам.

Чтобы надавить на Путина, Трамп выбрал более жесткую тактику: он предупредил о возможных санкциях против стран, которые продолжают покупать российские энергоносители. Под угрозой — Индия, на товары которой могут ввести пошлины до 50%, а также Китай и другие импортеры. Окончательный срок — 8 августа.

Несмотря на такое давление, после последних переговоров своего посланника с Путиным, Трамп выглядел не слишком уверенным.

«Посмотрим, что он скажет. Это будет зависеть от него», — сказал президент США.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что администрация стремится организовать встречу не только с Путиным, но и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Президент Трамп хочет встретиться и с Путиным, и с Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта брутальная война закончилась», — сказала Левитт.

Путин, в свою очередь, заявил, что согласен на диалог с Зеленским «в принципе», но, мол, еще не пришло время. В Белом доме добавили, что встреча Трампа с Путиным возможна и без участия украинского лидера.

Встреча Трампа с Путиным станет настоящим испытанием

Если такая встреча все же состоится — это станет настоящим испытанием для дипломатических навыков Трампа.

Прошло уже более 200 дней с начала второго президентского срока Трампа, а война продолжается. Как свидетельствуют источники, он глубоко разочарован своим бессилием остановить конфликт.

В конце концов президент США осознал: договоренность невозможна без учета позиций Зеленского и европейских союзников, которые не собираются признавать аннексированные Россией территории — это красная линия для многих правительств.

Кроме того, не все верят, что Путин действительно хочет мира.

«Путин ясно дал понять, что война в Украине важнее для него, чем отношения с США», — отметила руководительница Центра европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова.

Дополнительную сложность составляет то, что у Путин есть десятилетия опыта в общении с американскими президентами и он знает, как на них влиять.

В случае провала переговоров Трамп должен решить — либо усиливать давление, хотя он сам сомневается в эффективности санкций, либо выйти из переговорного процесса, как уже неоднократно угрожал.

В любом случае, по словам Поляковой, «война будет продолжаться».

Как происходили разговоры Трампа и Путина?

Трамп начал свою каденцию с убеждением, что его личные отношения с Путиным помогут уладить ситуацию. В Белом доме подтверждают: президенты неоднократно общались по телефону и через посредников. Их разговоры были долгими, иногда — часами, ведь Путин вел пространные монологи, а Трамп, обычно нетерпеливый, внимательно слушал.

«Он это делает методично. Он знает, что говорит. Когда хочет повлиять, он просто говорит и говорит», — вспоминает бывший советник Трампа по национальной безопасности во время первого срока Джон Болтон.

Экс-советник Белого дома по вопросам России Фиона Хилл считает, что Путин хорошо подготовился к новой администрации Трампа и знает, где именно искать рычаги влияния.

Пока США пытаются найти путь к миру, Россия продолжает обстреливать украинские города. Фронт остается почти неизменным — это изнурительная война, в которой у России есть преимущество в технике и численности, хотя она и сталкивается с жестким санкционным давлением.

На саммите НАТО в июне Трамп впервые публично раскритиковал Путина.

«Я очень удивлен, я думал, что все закончится легко», — сказал он журналистам.

3 июля телефонный разговор между лидерами длился менее часа — значительно короче, чем обычно. После него Трамп выглядел смущенным.

Позже он признал, что Путин в частных разговорах говорит одно, а на самом деле — действует иначе.

«Я пришел домой и сказал первой леди: мы сегодня прекрасно поговорили с Путиным. И вдруг она отвечает: еще один город только что обстреляли», — сказал президент США.

В июле Трамп дал Путину 50 дней на прекращение войны, а впоследствии сократил дедлайн до 8 августа. Если соглашение не будет достигнуто, США намерены наказать ключевых партнеров России в энергетической сфере.

Сенатор Линдси Грэм отметил, что между Трампом и Путиным не было одной большой ссоры, но «Путин пытается им манипулировать».

«Теперь перевернута страница, и Путину не на кого полагаться, кроме себя», — добавил Грэм.

Каким может быть результат встречи Трампа с Путиным?

Однако некоторые аналитики опасаются, что встречу Путин инициирует не для поиска компромисса, а чтобы выиграть время и влияние. Ожидается, что он может предложить формальное признание контроля России над частью украинской территории в обмен на отвод войск из других регионов. Трамп, в стремлении достичь договоренности, может надавить на Украину согласиться. Но вероятно, что Киев и его союзники отвергнут такое соглашение — и президент США может переложить ответственность за продолжение войны именно на них.

При худшем сценарии, Трамп может сократить военную помощь Украине или полностью выйти из переговорного процесса, оставив Киев наедине с Москвой. Однако, как считают его соратники, президент США стремится заключить «сделку своего президентства» — она может стать ключевым моментом его политического наследия.

«Он хочет быть тем, кто заключает сделки. Это его бренд», — отмечает бывший советник Белого дома Марк Шорт.

Напомним, 7 августа в Кремле заявили, что якобы встреча Трампом с Путиным уже была договорена, а место ее проведения определено. Однако позже представитель Белого дома опроверг эти заявления.

По данным источников «Суспільного», в Белом доме работают над организацией трехсторонней встречи Трампа, Зеленского и Путина. В свою очередь Левитт сказала, что президент США хотел бы встретиться как с президентом РФ, так и с президентом Украины. Администрация Трампа прорабатывает детали этих потенциальных встреч.