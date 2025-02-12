Встреча с Путиным, судьба членства Украины в НАТО и мир: что наговорил Трамп в последнем выступлении

Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским диктатором Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что против членства Украины в НАТО.

Об этом сообщает CBS News.

Отказ от НАТО и оккупированных территорий

Глава Белого дома сказал, что согласен с тем, чтобы снять перспективу присоединения Украины к НАТО. "Я не думаю, что это (вступление Украины в НАТО – Ред.) практически. Вопрос Украины в НАТО больше не обсуждается, меня это устраивает", — заявил он.

Трамп считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. По его мнению, оккупированные территории вряд ли удастся вернуть.

(Глава Пентагона Пит Гегсет — Ред.) Сегодня сказал, что это маловероятно, не правда ли? Это, конечно, кажется маловероятным. Они захватили много земли, и боролись за эту землю, и потеряли много солдат, но мне так кажется, и я не выражаю своего мнения на этот счет, но много читал об этом, и многие думают, что это маловероятно. Часть вернется. Я думаю, что часть вернется, да, часть этой земли вернется", — сказал президент США.

Является ли Украина равноправным участником переговоров

Президента США спросили, считает ли он Украину равноценным участником переговорного процесса. На что Трамп решил ответить уклончиво: "Это интересный вопрос. Я думаю, что им придется заключить мир. Людей убивают, и я думаю, что им придется заключить мир. Я сказал, что это плохая война, и я думаю, что им придется заключить мир. Вот что я думаю".

Встреча с Путиным

Также Трамп анонсировал, что проведет встречу с диктатором Путиным в Саудовской Аравии.

Выступая в Овальном кабинете, Трамп сказал, что телефонный разговор с Путиным длился примерно час, и сказал, что оба лидера, скорее всего, встретятся в Саудовской Аравии. Он сказал журналистам, что Путин "хочет мира" и "хочет, чтобы это закончилось".

Что сказал Путин Трампу о прекращении огня

По мнению Трампа, прекращение огня в Украине возможно "уже в не слишком далеком будущем".

Президент США признался, что предложил Путину остановку огня в Украине, но услышал от диктатора, что тот якобы "не хочет, чтобы разрешение ситуации было временным".

Выборы в Украине

Кроме того, глава Белого дома высказался о выборах в Украине. По его мнению, в Украине "в какой-то момент" должны пройти новые выборы.

Что будет с помощью США

Также президент США заверил, что Штаты по-прежнему оказывают помощь Украине, но он "хочет, чтобы помощь оказывалась под гарантии". По его словам, глава Минфина США Скотт Бессент должен привезти из Киева документ с гарантиями возврата вложенных средств в поддержку Украины.

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