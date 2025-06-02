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Встреча с Путиным: Зеленский рассказал, что предложил Эрдоган
Зеленский рассказал, что президент Турции Эрдоган предложил устроить встречу четырех лидеров — США, Турции, Украины и РФ.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что готов к встрече с российским диктатором Путиным в любом формате.
Об этом глава государства рассказал журналистам на брифинге.
«Я разговаривал с президентом Турции Эрдоганом и действительно от него был сигнал, как я отношусь, если будет встреча четырех лидеров. Он (президент Турции Эрдоган — Ред.) президент США, Путин и я. Я ему сказал, что встречу на уровне лидеров я поддерживаю, потому что у меня впечатление, что прекращения огня без нашей встречи не будет», — сказал Зеленский.
Ранее в МИДе рассказали, что мешает встрече Зеленского и Путина.