Встреча с Путиным: Зеленский рассказал, что предложил Эрдоган

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Президент Владимир Зеленский подтвердил, что готов к встрече с российским диктатором Путиным в любом формате.

Об этом глава государства рассказал журналистам на брифинге.

«Я разговаривал с президентом Турции Эрдоганом и действительно от него был сигнал, как я отношусь, если будет встреча четырех лидеров. Он (президент Турции Эрдоган — Ред.) президент США, Путин и я. Я ему сказал, что встречу на уровне лидеров я поддерживаю, потому что у меня впечатление, что прекращения огня без нашей встречи не будет», — сказал Зеленский.

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Ранее в МИДе рассказали, что мешает встрече Зеленского и Путина.