Встреча с Трампом: Bloomberg назвало цели Зеленского и лидеров ЕС

Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский оказался перед выбором: либо подвергнуться гневу президента США Дональда Трампа, либо согласиться на быстрый мир с Россией, что будет означать отказ от части территорий в обмен на нечеткие гарантии безопасности, которые не исключают нового вторжения Кремля в будущем.

Об этом говорится в статье издания Bloomberg.

С этой дилеммой Зеленский отправился в Вашингтон на встречу с главой Белого дома. Саммит на Аляске между Трампом и президентом России Владимиром Путиным завершился без обсуждения прекращения огня, и теперь украинскому лидеру оставлено крайне мало возможностей для маневра.

Зеленского будет сопровождать группа европейских лидеров, однако их влияние выглядит сомнительно, а единства в позициях до сих пор не хватало.

Какие цели ЕС и Зеленского во время встречи с Трампом?

Европейская делегация будет стремиться выяснить, какие гарантии безопасности готовы предоставить США и возможна ли встреча Зеленского с Путиным при их посредничестве. Среди участников — генсек НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александр Стубб, у которых есть личные контакты с Трампом.

По словам осведомленных источников, для украинского лидера важно не только избежать нового конфликта с американским президентом, но и узнать больше о требованиях Москвы, определить временные рамки возможной трехсторонней встречи и добиться от США усиления санкций против России.

Удастся ли президенту Украины этого достичь, зависит от того, насколько Путину удалось повлиять на Трампа. После саммита 15 августа президент США, похоже, снова сблизился в позициях с Кремлем, отказавшись от настаивания на немедленном прекращении огня. Вместо этого он заявил, что будет убеждать Зеленского быстро согласиться на мирный план.

Напомним, Зеленский встретится с Трампом 18 августа в Вашингтоне. К ним присоединится ряд европейских лидеров: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, генсек НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александер Стубб.

По данным источников издания BILD, сначала Трамп и Зеленский проведут переговоры тет-а-тет, а после этого к ним присоединятся представители ЕС и НАТО. Планируется совместный рабочий ужин и обсуждение в расширенном составе.