Встреча с Трампом и подробности соглашения о недрах: главное из брифинга Зеленского

Украинский президент заявил, что не согласится на прекращение огня без гарантий безопасности.

В среду, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел брифинг, на котором рассказал о запланированном визите в США для встречи с президентом Дональдом Трампом, о подробностях соглашения с Соединенными Штатами об использовании украинских недр, а также о возможности прекращения огня и гарантиях безопасности.

ТСН.ua собрал главные высказывания украинского президента.

О соглашении по недр

Президент Зеленский прокомментировал финальный вариант соглашения с Соединенными Штатами о полезных ископаемых. Главное, по его словам – отсутствие каких-либо финансовых обязательств, которые делали бы Украину должником.

"В соглашении нет ни 500 миллиардов долга, ни 350, ни 100. Это было бы несправедливо по отношению к нам. Если мы говорим о фонде, предусмотренном этим рамочным соглашением, то там все просчитано, и я считаю, что у нас есть равноправные партнеры", — подчеркнул Зеленский.

О следующем соглашении с США

Владимир Зеленский сообщил, что следующее, более детальное соглашение с США о полезных ископаемых потребует ратификации Верховной Радой. Ооа будет регулировать деятельность так называемого "Инвестиционного фонда восстановления" и будет "более серьезным и сложным".

“Там будут уже какие-то партнерские отношения, деньги и т.д. Следующее соглашение будет иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины, я не знаю о Конгрессе США", — сообщил Зеленский.

Как подчеркнул президент, перед заключением более детального соглашения о работе Фонда Украина должна "разобраться с лицензиями и провести аудит".

О встрече с Трампом

Украинский президент рассказал о своем предстоящем визите в Вашингтон и встрече с американским лидером, которая может состояться в конце этой недели.

"Визит нам предложили. Но я хочу получить, какой формат и когда, офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице [28 февраля]", – сказал Зеленский.

О прекращении огня

Президент Зеленский заявил, что не согласится на прекращение огня без гарантий безопасности. По его словам, окончание войны должно произойти таким образом, чтобы все знали: завтра она не начнется снова.

"Мы все должны понять, что не будет просто ceasefire [прекращение огня] – а у Украины нет гарантий безопасности. Так оно не будет. Будет только так: окончание войны так, что мы знаем, что завтра она не начинается. Так будет", – заверил президент.

О гарантиях безопасности

Владимир Зеленский сообщил, что в новом доработанном соглашении с США об украинских редкоземельных минералах речь пойдет о гарантиях безопасности.

"В рамочном соглашении я очень хотел, чтобы появилось хотя бы предложение "гарантии безопасности Украины". То, что меня брифинговали чиновники — это появилось, кажется, в 10 пункте. Важно, что это есть", — подчеркнул он.

Также, по словам президента, Украина ищет альтернативные гарантии безопасности, если США откажутся от ведущей роли. Эта тема будет обсуждаться во время визита Зеленского в Лондон, который запланирован после поездки в США, и встречи с европейскими партнерами.

"Конфигурацию мы проговариваем после Соединенных Штатов. Если я поеду, посмотрим. То есть, я планирую в Лондон. И сразу после этого мы с европейцами там встречаемся", – сказал Владимир Зеленский.

Об украинской армии

Президент пообещал, что количественный состав украинской армии будет сохранен максимально. По его словам, у Украины нет оснований доверять заверениям Кремля в "миролюбии", поэтому сильная украинская армия станет лучшей гарантией безопасности для нашего государства.

“Мы верим в нашу армию и это будет одной из главных гарантий безопасности, поэтому я сохраню в любом случае количественный состав максимальный. Количественный состав, который необходим Украине для защиты своих интересов”, — подчеркнул он.

О миротворческом контингенте

Президент Зеленский сообщил, что европейские партнеры рассматривают вопрос развертывания миротворческого контингента в Украине после прекращения боевых действий. Но окончательное решение во многом будет зависеть от того, какую роль примут Соединенные Штаты.

"Мы работаем над этим вопросом [развертывание в Украине миротворческих войск]. Мне нравится, что присоединилась восьмерка стран, которые смотрят на это с позитивом. Многое зависит от того, какую роль будут играть США в этом – количество стран, личный состав", – сказал он.

Напомним, в среду, 26 февраля, завершились переговоры по так называемому "Соглашению о ископаемых", которое должны подписать на этой неделе представители двух стран. СМИ опубликовали полный текст этого документа.

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