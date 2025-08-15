Дмитрий Песков. / © Associated Press

Кремль якобы не ожидает подписания каких-либо документов по итогам саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

"Ничего не готовилось и вряд ли здесь может быть документ. Но учитывая, что будет общая пресс-конференция, Путин очертит круг договоренностей, понимания, которых им удастся достичь", - сказал представитель Кремля.

По его словам, во время встречи лидеров США и РФ будут обсуждать вопросы, связанные с украинским урегулированием. Мол, эта "субстанция очень тяжелая и многогранная".

"Президенты Путин и Трамп готовы разговаривать. Будут обсуждать самые трудные вопросы", - подчеркнул Песков.

Напомним, Reuters со ссылкой на источники в Кремле заявило о том, что сегодня на Аляске "будут согласованы некоторые условия". Анонимный собеседник агентства заявил, мол, "Трампу нельзя отказать, а у нас (РФ - Ред.) нет возможности отказать (из-за давления санкций)".

Тем временем The New York Times пишет о том, что реальная цель Путина на саммите с Трампом — не мирное соглашение по Украине. Переговоры на Аляске фактически выводят Путина из длительной дипломатической изоляции, введенной Западом. Эта встреча восстанавливает международный статус России, провоцирует разногласия в НАТО и откладывает введение новых санкций, которыми Трамп недавно угрожал.

