Встреча с Трампом: у Путина говорят, что другие страны предлагают свои площадки

В России утверждают, что несколько стран предложили Москве свои площадки для встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщают российские средства массовой пропаганды.

Ушаков уклонился от прямого ответа на вопросы журналистов, предлагали ли лидеры Венгрии и Словакии во время недавних контактов с Путиным свои страны в качестве возможных площадок для встречи с Трампом.

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"Я бы сказал, как ни странно, но мы получили уже несколько предложений по этому поводу от разных стран. Я не буду говорить, какие это страны, чтобы не предопределять возможное или невозможное развитие событий. Но такие предложения делались и делаются", – сказал помощник Путина.

К слову, 22 декабря Трамп сказал, что будет ждать встречи с Путиным, ведь тот ранее заявлял, что хочет встретиться с новоизбранным президентом США "как можно скорее".

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