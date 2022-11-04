Си Цзиньпин в разговоре с Шольцем отреагировал на угрозу использования ядерного оружия Россией

Глава КНР Си Цзиньпин во время переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем отметил необходимость противодействия применению ядерного оружия, а также угрозам его использования.

Об этом сообщает со ссылкой на китайскую государственную телекомпанию.

По его словам, мировому сообществу нужно "совместно противодействовать применению или угрозам применения ядерного оружия" и предотвратить "ядерный кризис на евразийском континенте".

Китайский лидер высказался о том, что Пекин поддерживает усилия Берлина и Евросоюза по продвижению мирных переговоров между Киевом и Москвой. Мол, "международное сообщество должно совместно поддержать все усилия по мирному урегулированию" войны России против Украины. Впрочем, войну китайский лидер называет "украинским кризисом".

Си Цзиньпин призвал два государства к "умности и сдержанности",

В свою очередь, Шольц сообщил, что вместе с главой КНР "согласились с тем, что угрозы ядерными ударами безответственны и опасны". "Я сказал президенту Си о важности влияния Китая на Россию", — подчеркнул немецкий канцлер.

Правление Си Цзиньпина

23 октября на ХХ съезде Компартии было утверждено, что Си Цзиньпин остается лидером Китая еще на пять лет. Следует заметить, что четыре года назад глава КНР отменил ограничение на два президентских срока – таким образом разрешил себе править бессрочно.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский называет Си Цзиньпина идеологическим человеком : "Это коммунист. Он верит в то, что партия ведет народ и должна всем руководить", — подчеркнул дипломат.

Российский Андрей Пионтковский отмечает, что Цзиньпин очень недоволен российским диктатором Владимиром Путиным. Кроме того, лидер Китая уже планирует решение своих вопросов в постпутинской России.

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