Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена омрачена войной в Украине и Израиле – чего следует ожидать

Президенты Китая и США встретятся на фоне ухудшения геополитического климата – страны находятся на противоположных сторонах двух больших конфликтов.

Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден снова лично встретятся 15 ноября в Сан-Франциско через год после последних переговоров. Это произойдет в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), можно предположить, что президенты Китая и США стремятся стабилизировать отношения и наладить все более сложный геополитический климат.

Об этом пишет The Guardian.

Встреча, которая может занять несколько часов, является кульминацией месяцев диалогов на более низком уровне, которые произошли в течение лета, когда Вашингтон отправил больше делегатов в Китай, чем Пекин в США.

Факт визита китайского лидера в США впервые за шесть лет свидетельствует об определенной доброй воле со стороны Китая. Ожидается, что среди других мероприятий Си выступит на ужине, организованном Национальным комитетом по американо-китайским отношениям и Американо-китайским деловым сообществом.

Речь Си Цзиньпина перед представителями американо-китайского делового сообщества подчеркнет стремление президента Китая привлечь иностранные компании обратно в Китай, многие из которых были напуганы тремя годами ограничений, так называемого нулевого COVID-19 и недавними рейдами на иностранные консалтинговые фирмы. на ведение бизнеса с Китаем, особенно в секторах высоких технологий.

Строгие ограничения на экспорт передовых технологий в Китай вступят в силу 16 ноября, на следующий день после встречи Си с Байденом. Новые правила являются усилением контроля, введенным в прошлом году, направленным на то, чтобы прекратить доступ Китая к сложным полупроводникам, необходимым для разработки передового искусственного интеллекта.

Также наблюдается ухудшение геополитического климата, когда Китай и США теперь находятся на противоположных сторонах двух больших конфликтов, а не только войны в Украине, затмившей предыдущую встречу лидеров на саммите G20 в Индонезии в прошлом году.

Исаак Стоун Фиш, основатель Strategy Risks, ориентированной на Китай, говорит, что "политическая реальность Пекина имеет для него гораздо большее значение, чем его экономическая реальность", добавив, что войны в Украине и Израиле и Палестине "в общем выгодны Пекину".

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Отказ Пекина осудить ХАМАС за последнее насилие в Израиле и Палестине разочаровал западных лидеров и подчеркнул, почему "коммунистическая партия [Китая] представляет наибольшую угрозу глобальным интересам Америки", по словам Стоуна Фиша.

Тем не менее, отношения, кажется, стабилизировались после нисходящей спирали, ускорившейся в феврале, когда американские силы сбили над Южной Каролиной китайский шпионский воздушный шар. Позже было установлено, что воздушный шар не посылал разведывательных данных в Китай, но масштабы кризиса в американо-китайских отношениях, вызванного инцидентом, насторожили многих наблюдателей.

В этом месяце США и Китай впервые со времен администрации Обамы провели переговоры по контролю над вооружениями и нераспространениям. Государственный департамент США назвал переговоры "откровенными" и "конструктивными", поскольку официальные лица обсуждали, как обеспечить, чтобы экономическая конкуренция и разногласия по ряду тем, включая Тайвань, не переросли в конфликт.

Но с точки зрения Пекина, самый важный вопрос для американо-китайских отношений такой же, как и год назад – Тайвань. Байден был решительнее его предшественника в риторической поддержке острова, который Китай считает частью своей территории.

В прошлом году Байден заявил, что США направят вооруженные силы для защиты Тайваня в случае "беспрецедентного нападения" со стороны Китая. Заявление президент аСША было осуждено Пекином.

"Пекин не видит много возможностей для кардинального изменения курса американо-китайских отношений", – говорит Джуд Бланшетт, заведующий кафедрой изучения Китая в Центре стратегических и международных исследований.

Но, учитывая, что не за горами выборы как на Тайване, так и в США, это может быть последней возможностью Пекина донести свои аргументы до администрации Байдена перед годом потрясений 2024 года.

Напомним, 15 ноября состоится встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина, главной темой станет возобновление военных связей двух государств на самом высоком уровне.

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