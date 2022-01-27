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Встреча советников в "нормандском формате" и помощь от Канады: пять новостей, которые вы могли проспать

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Встреча советников в "нормандском формате" и помощь от Канады: пять новостей, которые вы могли проспать

УНИАН

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Елисейский дворец – резиденция президента Франции – представил декларацию советников глав государств и правительств "нормандского формата". Читать дальше –>
  • В Париже завершилась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата", в которой принял участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По результатам мероприятия было согласовано совместное коммюнике и договорено о следующей встрече через две недели в Берлине. Читать дальше –>
  • Канада на три года продлит и существенно расширит свою военную тренировочную миссию в Украине UNIFIER. Читать дальше –>
  • Канада дополнительно выделит 50 миллионов канадских долларов (около 39,5 млн долл. США – ред.) на предоставление гуманитарной помощи в Украине и внедрение программ по развитию. Читать дальше –>
  • Если РФ нападет на Украину, то газопровод "Северный поток-2" не вступит в порядок. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс. Читать дальше –>

О чем договорились политические советники "нормандской четверки" в Париже | Новости мира

О чем договорились политические советники "нормандской четверки" в Париже | Новости мира

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