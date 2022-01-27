Встреча советников в "нормандском формате" и помощь от Канады: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Елисейский дворец – резиденция президента Франции – представил декларацию советников глав государств и правительств "нормандского формата". Читать дальше –>
- В Париже завершилась встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата", в которой принял участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По результатам мероприятия было согласовано совместное коммюнике и договорено о следующей встрече через две недели в Берлине. Читать дальше –>
- Канада на три года продлит и существенно расширит свою военную тренировочную миссию в Украине UNIFIER. Читать дальше –>
- Канада дополнительно выделит 50 миллионов канадских долларов (около 39,5 млн долл. США – ред.) на предоставление гуманитарной помощи в Украине и внедрение программ по развитию. Читать дальше –>
- Если РФ нападет на Украину, то газопровод "Северный поток-2" не вступит в порядок. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс. Читать дальше –>