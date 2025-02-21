Встреча США и РФ без Украины: в Германии заявили про "предательство и империализм"

Немецкий политик возмущен прямым диалогом Вашингтона и Москвы.
Двусторонние переговоры Соединенных Штатов Америки и России в Саудовской Аравии про Украину без ее участия — это не что иное, как "предательство и империализм".
Об этом заявил вице-канцлер Германии и кандидат в канцлеры от "Зеленых" Роберт Габек, сообщает Tagesschau.
"То, что они делают – это империализм. Это предательство и империализм", — сказал он.
Немецкий политик возмущен тем, как Вашингтон начал прямые переговоры с Москвой. По его словам, в таких действиях, возможно, есть намерения "поделить Украину", не привлекая саму Украину к переговорам.
Также, подчеркнул Роберт Габек, в этих условиях обсуждать участие ФРГ в потенциальном контингенте союзников в рамках гарантий безопасности для Украины пока рано. Он назвал абсурдными мнение о том, что Берлин возьмется "обеспечивать что угодно, что нам предъявят Россия и администрация в США".
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио пояснил, зачем требовались переговоры с РФ в Саудовской Аравии. По его словам, следует "поддерживать отношения с Россией, независимо от того, нравится нам все, что они делают или нет".
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