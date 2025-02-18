Встреча США и РФ в Саудовской Аравии: Вашингтон сделал заявление

У Вашингтона есть большие ожидания от встречи с представителями РФ.

Встреча представителей Соединенных Штатов Америки с российской делегацией в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди – это первоначальный контакт, который поможет определить готовность Москвы к переговорам.

Об этом заявила представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Темми Брюс, сообщает Reuters.

Она подчеркнула, что встреча должностных лиц из Вашингтона и Москвы станет продолжением телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и "фюрером" Кремля Владимиром Путиным, который состоялся на прошлой неделе.

"Это продолжение того первоначального разговора между Путиным и президентом Трампом о том, возможен ли вообще этот первый шаг, каковы интересы, можно ли этим управлять", — подчеркнула Брюс.

Напомним, сегодня стартовали переговоры США и РФ в Саудовской Аравии. Как отмечает российская сторона, государства, прежде всего, обсуждают "воссоединение в ряде экономических сфер".

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