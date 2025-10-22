- Дата публикации
Встреча Трамп и Путина таки будет? Орбан сделал заявление
По словам Орбана, саммит Трампа и Путина в Будапеште состоится, «когда наступит время.»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что подготовка ко встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште продолжается.
Об этом политик сообщил в Facebook.
По словам Орбана, встреча Трампа с Путиным состоится тогда, «когда наступит время.»
«Сийярто (глава МИД Венгрии — ред.) находится в Вашингтоне. Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда наступит время — мы его организуем», — говорится в заявлении венгерского премьера.
Напомним, 21 октября издания NBC News и Axios сообщили, что Белый дом приостановил подготовку ко встрече Трампа и Путина в Будапеште. Президент США считает, что стороны не готовы к переговорам. Также не планируется дополнительная личная встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Впоследствии Белый дом подтвердил, что Трамп не планирует встречаться с Путиным в Венгрии в «ближайшем будущем» после того, как телефонный разговор между переговорщиками по подготовке к саммиту сорвался.