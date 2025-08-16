Встреча Трампа и Путина: лидеры Европы сделали совместное заявление

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Европейские лидеры опубликовали совместное заявление после переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Они считают, что следующим шагом предстоят дальнейшие переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в заявлении европейских политиков, сообщает CNN.

"Лидеры приветствовали усилия президента Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, прекращение агрессивной войны России и достижение справедливого и продолжительного мира", - говорится в тексте.

Реклама

Европейские чиновники отмечают, что готовы работать с Трампом и Зеленским над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы. Также в очередной раз политики отметили, что Украина должна иметь "несокрушимые гарантии безопасности".

"Не должно быть никаких ограничений на вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето против пути Украины в ЕС и НАТО", - отмечают в заявлении.

Кроме того, Европа обещает в дальнейшем поддерживать Украину и давить на агрессорку Россию. В частности, из-за санкций и “широких экономических мер, чтобы оказывать давление на военную экономику России, пока не будет установлен справедливый и длительный мир”.

Заявление опубликовали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, президент Европейского совета Антонио Коста, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джоджия Мэлони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Фин Туск.

Реклама

Напомним, эксглава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер разнес встречу Трампа и Путина. По его словам, "фюрер" одержал победу во время переговоров на Аляске. "Трамп не получил ничего".

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь также подверг критике встречу Трампа с Путиным. По его мнению, этот саммит не принес никаких результатов. Американский политик также раскритиковал главу Белого дома, который "назвал Владимира Путина своим замечательным другом".