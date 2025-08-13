Встреча Трампа и Путина на Аляске не будет иметь эффекта: дипломат объяснил причину

Путин и Дональд Трамп / © ТСН.ua

Коэффициент полезного действия встречи президента США Дональда Трампа и диктатора Путина в Анкоридже будет минимальным, а может быть, и вовсе отсутствует.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал дипломат Роман Бессмертный.

«Трамп не может создать условия для соглашения с Путиным по той простой причине, что он не понимает и не принимает цель, которую преследует Путин. Он вообще далек от осознания того, с чем имеет дело», — подчеркнул дипломат.

По словам Бессмертного, вместо того, чтобы вместе с Европой уничтожить «российское мракобесие», Трамп его легализует и фактически реанимирует.

«Дело не в условиях, создаваемых Дональдом Трампом, а в том, что Путину важно побыть рядом с Трампом или европейскими политиками, потому что это его легализует», — пояснил он.

Дипломат добавил, что у преступлений Путина нет срока давности, и рано или поздно он будет привлечен к ответственности, даже если Трамп временно вернет его к международной политике.

«Трамп не понимает цели Путина, каково уничтожение Украинского государства, украинского этноса и нации. Любая пауза — лишь передышка перед продолжением войны», — подчеркнул Бессмертный.

Он отметил, что планы Кремля выходят за рамки Украины и охватывают восстановление имперского влияния РФ до границ 1991 года.

«Мы еще услышим и до Аляски, и после Аляски об „устранении первопричин“, но это лишь информационная пауза в использовании кремлевской пропаганды», — сказал он.

По мнению дипломата, позиция Трампа и его команды оторвана от реальности и не отвечает международно-правовым нормам.

«После каких-либо соглашений войска РФ должны покинуть территорию Украины, должен состояться суд над виновниками, а жертвы войны должны получить сатисфакцию. Все остальное — это блудное слово Трампа, которое не приведет к положительному результату», — подытожил Бессмертный.

Ранее сообщалось, что в Москве заявили, что диктатор Путин «уменьшил аппетиты» в отношении Украины, лишь бы достигнуть соглашения с Трампом.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает давления со стороны России, а также опасается, что на встрече с Дональдом Трампом Владимир Путин может выдвинуть ультиматум по выводу ВСУ из Донбасса в обмен на мир.