Встреча Трампа и Путина на Аляске: в ОПУ объяснили, для кого саммит станет испытанием

Путин и Трамп / © ТСН

Реклама

Встреча Трампа и Путина на Аляске — это испытание для РФ. Саммит лишь положил начало определенной динамике отношений.

Об этом в эфире «КИЕВ24» высказал Сергей Лещенко, советник руководителя Офиса Президента Украины.

Как отмечает эксперт, Трамп должен понять, на что Путин готов пойти в рамках урегулирования начавшейся войны.

Реклама

«Это будет тест в первую очередь для России», — отметил он.

При этом Украина придерживается своей позиции и будет делать все, чтобы она была зафиксирована даже во время этого рамочного саммита на Аляске. У нас есть заявление европейских стран о том, что позиция Украины и их совпадают. Это Великобритания, Франция, Ним, Италия, Польша и другие партнеры.

Лещенко акцентирует: тем или иным способом коммуникация должна выйти за формат просто встречи Трампа и Путина на Аляске и получить новые измерения. Хозяином саммита является Вашингтон, и только он решает, какой формат это получит.

«Я думаю, что до пятницы еще многое изменится, и все будет решено позже. Точно не сегодня, точно не в начале недели», — заключил Лещенко.

Реклама

Ранее аналитики ISW написали, что Кремль пытается использовать предстоящий саммит на Аляске, чтобы разделить Соединенные Штаты и Европу, а не в целях содержательных мирных усилий. РФ не откажется от первоначальных целей, а любые мирные соглашения, скорее всего, будут нарушаться, чтобы обвинить Украину.

«РФ не желает идти на компромисс по поводу своих давних военных целей, направленных на предотвращение вступления Украины в НАТО, изменение режима в Украине в пользу пророссийского марионеточного правительства и демилитаризацию Украины. Все это обеспечило бы полную капитуляцию Украины. И Россия, по всей вероятности, нарушит и использует в качестве оружия любые будущие соглашения о прекращении огня в Украине, обвиняя Украину в нарушениях, как она неоднократно делала весной 2025 года», — считают в Институте.