ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
873
Время на прочтение
1 мин

Встреча Трампа и Путина – онлайн-трансляция переговоров о мире в Украине

Трамп и Путин встретятся для того, чтобы обсудить, как закончить войну в Украине

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Встреча Трампа и Путина

Встреча Трампа и Путина / © Getty Images

Переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным пройдут на американской военной базе Elmendorf-Richardson в штате Аляска, всего в 10 минутах езды от центра Анкориджа. Планируется, что в 22:30 по киевскому времени начнется встреча лидеров тет-а-тет в присутствии переводчиков, после чего запланировано расширенное заседание вместе с делегациями за рабочим обедом.

Состав американской делегации:

  • Вице-президент Джей Ди Вэнс

  • Госсекретарь Марко Рубио

  • Спецпосланник Стив Виткофф (четыре раза летал к Путину в Россию)

  • Министр финансов Скотт Бессент

Состав российской делегации:

  • Министр иностранных дел Сергей Лавров

  • Министр обороны Андрей Белоусов

  • Министр финансов Антон Силуанов

  • Спецпредставитель по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев

  • Помощник президента Юрий Ушаков

Главной темой переговоров, конечно, будет поиск путей до окончания войны в Украине. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае успешного разговора с Путиным, следующим будет саммит уже в трехстороннем формате при участии президента Украины Владимира Зеленского.

ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров США и РФ:

Новость дополняется

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie