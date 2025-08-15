Встреча Трампа и Путина – онлайн-трансляция переговоров о мире в Украине

Встреча Трампа и Путина / © Getty Images

Переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным пройдут на американской военной базе Elmendorf-Richardson в штате Аляска, всего в 10 минутах езды от центра Анкориджа. Планируется, что в 22:30 по киевскому времени начнется встреча лидеров тет-а-тет в присутствии переводчиков, после чего запланировано расширенное заседание вместе с делегациями за рабочим обедом.

Состав американской делегации:

Вице-президент Джей Ди Вэнс

Госсекретарь Марко Рубио

Спецпосланник Стив Виткофф (четыре раза летал к Путину в Россию)

Министр финансов Скотт Бессент

Состав российской делегации:

Министр иностранных дел Сергей Лавров

Министр обороны Андрей Белоусов

Министр финансов Антон Силуанов

Спецпредставитель по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев

Помощник президента Юрий Ушаков

Главной темой переговоров, конечно, будет поиск путей до окончания войны в Украине. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае успешного разговора с Путиным, следующим будет саммит уже в трехстороннем формате при участии президента Украины Владимира Зеленского.

ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров США и РФ: