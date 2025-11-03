Встреча Трампа и Путина: президент Финляндии предложил место и время

Трамп и Путин / © Getty Images

Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что американский лидер Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин могли бы провести новую встречу в Африке. Она может состояться в конце ноября — на саммите G20.

Об этом пишет Yle.

Стубб не раскрыл подробностей своей идеи, но Трамп еще в августе заявлял, что не поедет в ЮАР, ведь власти страны совершают «геноцид» белого населения. Отдельно спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что российский лидер также не поедет на саммит.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что передумал участвовать в саммите, отметив, что разочарован темпами переговоров с Россией. Также Трамп ввел новые санкции по России.

Владимир Путин гневно отреагировал на новые ограничения, назвав их «недружественным актом».

Между тем, в Турции заявили, что готовы принять в Стамбуле четвертый раунд переговоров между Москвой и Киевом. Однако Песков сказал, что нет необходимости встречаться Путину с Трампом.