Встреча Трампа и Путина: станет ли она шагом к окончанию войны в Украине

Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина не обязательно означает прекращение огня в Украине. Пока нет никаких признаков того, что Москва готова смягчить свою позицию на переговорах.

Об этом говорится в материале Sky News.

Отмечается, что с одной стороны переговоры Трампа и Путина могут сигнализировать, что достигнута точка согласия, и "для ее закрепления нужна личная встреча". Заметим, что именно такой позиции всегда придерживалась Россия. В Москве не раз подчеркивали, мол, встреча на уровне президентов возможна только при условии договоренности.

С другой стороны на переговорах Трампа и Путина может не быть ничего существенного - просто показуха - или очередная попытка Кремля разрядить гнев Дональда Трампа и избежать его дедлайна - завершение войны до 8 августа, иначе ему будут грозить санкции.

"Это дало бы Трампу что-то, что можно было бы представить как прогресс, но на самом деле это совсем не так. В конце концов нет никаких признаков того, что Москва готова смягчить свою переговорную позицию или отступить от своих целей на поле боя", - пишет издание.

Напомним, после визита спецпосланника президента США Стива Виткоффа в РФ стало известно, что Дональд Трамп может лично встретиться с Владимиром Путиным на следующей неделе, чтобы обсудить прекращение огня в Украине. В Белом доме заявили, что встречу лидеров предлагает именно Москва.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что якобы Вашингтон впервые получил сигналы Кремля об условиях завершения войны. Более того, подчеркнул он, наконец Белый дом лучше понимает условия, на которых страна-агрессорка будет готова завершить полномасштабное вторжение.

Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты одним из возможных мест для его встречи с американским президентом. Напомним, ранее его помощник Юрий Ушаков заявлял, что место встречи Трампа с Путиным уже согласовано . Впрочем, ничего конкретного он не сказал.