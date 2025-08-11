Встреча Трампа и Путина: Туск сделал предостережение о выгоде России

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск накануне встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на Аляске предостерег от силовых изменений национальных границ.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Туск заявил, что российские власти должны осознать — Запад не примет условий Москвы, которые будут означать захват украинской территории.

«Российско-украинская война не может принести выгоду России только потому, что она является агрессором», — подчеркнул политик.

«Мы все знаем, что Россия будет представлять угрозу для стран региона, включая Польшу, еще много лет. Мы не можем позволить России выходить из этого конфликта укрепленной и убежденной, что она может безнаказанно нарушать границы или захватывать чужие территории, и что мир согласится на это», — добавил глава польского правительства.

Он также подчеркнул, что решение о возможном обмене территориями и другие условия мира не могут быть согласованы без участия Украины.

«Для безопасности Польши важно придерживаться принципа: ничего об Украине без Украины, так же, как мы хотели бы, чтобы никто и никогда не решал что-то о Польше без нашего суверенного решения», — высказался Туск.

Напомним, после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне, Туск заявил об определенных сигналах и ощущении, что в Украине может произойти «замораживание конфликта».

Заметим, встреча Трампа с Путиным в Аляске запланирована на 15 августа. В Евросоюзе выступают за то, чтобы на саммит был приглашен и Зеленский. В частности, вице-премьер-министр — министр нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что приглашение президента Украины на встречу в нынешней ситуации было бы лучшим решением.

По словам сенатора Линдси Грэма, на встрече в Аляске Трамп и Путин будут обсуждать «обмен территориями» между РФ и Украиной.

По информации Bloomberg, лидеры государств-членов Евросоюза стремятся провести переговоры с Трампом перед его встречей с Путиным.