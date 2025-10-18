Встреча Трампа и Путина в Будапеште: почему El Pais назвало переговоры "политическим кошмаром"

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп и "фюрер" РФ Владимир Путин решили снова встретиться в столице Венгрии – Будапеште. В Евросоюзе считают это "оскорблением"

Об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на собственные источники.

Эта встреча ставит глав институций ЕС и НАТО "в неудобное и неприятное положение". Путин и Трамп намерены обсудить российско-украинскую войну в стране Евросоюза, но без участия самого Евросоюза.

Реклама

Кроме того, пишет El Pais, если европейские лидеры не хотят разозлить президента США, то ряду стран придется выдать российскому диктатору специальные разрешения в своем воздушном пространстве, или заставить его лететь по более длинному маршрутному.

"Место было выбрано тщательно, поскольку это может принести пользу России, углубив разногласия в ЕС по Кремлю. Это также может оказать большую услугу Орбану, который в следующем году ждут выборы в его стране", - подчеркнул один европейский дипломат в комментарии испанскому медиа.

И хотя публичных выступлениях лидеры ЕС заявляют, мол, эти встречи будут полезны, если поможет положить конец российскому вторжению, однако в частных беседах несколько источников заявили о "политическом кошмаре" для ЕС.

Напомним, 16 октября после разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил о том, что они готовы снова встретиться. Местом проведения встречи станет венгерский Будапешт . Глава Белого дома заявил, мол, хочет "посмотреть, сможем ли мы положить конец этой "бесславной" войне между Россией и Украиной".

Реклама

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение провести встречу Трампа и Путина в Венгрии было общим. Она может состояться в течение двух недель "или чуть позже".