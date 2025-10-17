- Дата публикации
Встреча Трампа и Путина в Будапеште: почему это шок и политическое унижение для Европы
Тот факт, что встреча Трампа и Путина состоится именно в Будапеште, стал для ЕС политическим унижением. Евросоюз и без того отодвинули на второй план в переговорах о мире в Украине, а также в плане урегулирования конфликта в Газе.
Объявление президента США Дональда Трампа о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште для обсуждения войны в Украине стало настоящим шоком для европейских столиц. В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, похоже, наслаждается моментом — как «кот, съевший сметану».
Об этом говорится в статье The Telegraph.
В Евросоюзе Орбана давно считают самым преданным союзником Кремля. Он неоднократно вступал в конфликты с президентом Украины Владимиром Зеленским и систематически выступал против западных санкций, введенных из-за российского вторжения.
В рамках НАТО и ЕС Орбан часто нарушает единство — саммиты по Украине регулярно завершаются решениями, которые поддерживают все, кроме Венгрии.
Отношения между Будапештом и Киевом остаются «ниже нуля». Орбан неоднократно обещал заблокировать вступление Украины в ЕС и продолжает утверждать, что Киев «преследует» венгерское меньшинство.
Несмотря на противоречивую позицию, Орбан сохранил тесные связи с Трампом. Президент США уже публично поддержал венгерского премьера накануне парламентских выборов в следующем году.
Преимущества для Орбана и разочарование в ЕС
Для Орбана, который позиционирует себя как «борца за мир», предстоящий саммит супердержав стал весомым достижением как для лидера небольшой страны с населением 9,5 млн человек.
Это событие разочаровало тех в ЕС, кто надеялся, что Орбана сможет сместить его главный соперник — проевропейский политик Петер Мадьяр, который сейчас лидирует в опросах.
Орбан сознательно культивирует образ «плохого парня Брюсселя», создавая панъевропейскую сеть евроскептических партий, которые стремятся вернуть государствам больше власти, отобранной Еврокомиссией. Его часто критикуют в ЕС за жесткую антимиграционную политику, которая предусматривала содержание беженцев в транзитных зонах между пограничными заборами.
В прошлом году премьер Венгрии вызвал возмущение у европейских партнеров своей «мирной миссией» в Киев, Москву и Пекин, став первым лидером ЕС, который открыто встретился с Путиным после начала полномасштабной войны. Европейские дипломаты поспешили уточнить, что Орбан «не говорит от имени ЕС», даже несмотря на то, что Будапешт тогда председательствовал в Совете Евросоюза.
Брюссель пытался реваншироваться, когда в сентябре Трамп раскритиковал ЕС за закупку российской нефти — европейские дипломаты сразу напомнили, что крупнейший покупатель этой нефти — именно Венгрия.
После начала полномасштабной войны в Украине Будапешт подписал новое энергетическое соглашение с Москвой, объяснив это отсутствием выхода к морю. В то же время под давлением США Венгрия начала искать альтернативных поставщиков.
Почему встреча Трампа и Путина в Будапеште — унижение для ЕС?
Тот факт, что встреча Трампа и Путина состоится именно в Будапеште, стал для ЕС политическим унижением. Евросоюз и без того отодвинули на второй план в переговорах о мире в Украине, а также в плане урегулирования конфликта в Газе.
Дополнительный резонанс создает решение Венгрии выйти из Международного уголовного суда после того, как МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Ордер на арест Путина, который также выдан МУС, не будет иметь последствий для Венгрии — она отказалась выполнять такие обязательства и поддерживает тесные связи с другими союзниками Трампа, в частности Нетаньяху и бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Страна, которую большинство членов ЕС фактически изолировало, теперь оказалась в центре внимания благодаря Трампу, который считает, что Евросоюз создан, чтобы «использовать США».
Во время саммита по Газе в Египте на этой неделе президент США обратился к Орбану со сцены:
«Мы любим Виктора. Ты фантастический, ладно? Я знаю, многие со мной не согласны, но важно только то, что думаю я», — сказал Трамп, стоя перед европейскими лидерами, среди которых были премьер Италии Джорджа Мелони и британский премьер Кир Стармер.
Президент США, очевидно, не сомневается в словах Орбана о том, что ЕС якобы навязывает Венгрии свои «воки» и глобалистские ценности.
Даря Орбану «подарок» в виде мирного саммита, Трамп не только благодарит за лояльность, но и укрепляет свой курс на распространение движения MAGA в мире. Кроме того, это удобный способ «раздражать либералов» в ЕС и за его пределами.
Напомним, накануне встречи с Зеленским в США, которая состоится 17 октября, Трамп два часа разговаривал по телефону с Путиным. После этого глава Белого дома анонсировал встречу с российским диктатором в Будапеште, где в частности будет обсуждаться тема завершения войны в Украине.
Трамп также сказал, что обсудит с конгрессменами новые санкции против России, одновременно заявив, что сейчас «не идеальное время» для новых ограничений после его разговора с Путиным.
Да и насчет крылатых ракет Tomahawk для Украины президент США усомнился после разговора с главой Кремля. Трамп сказал, что не может истощать собственный запас, подчеркнув, что Tomahawk «нужны и для Соединенных Штатов Америки тоже».