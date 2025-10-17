Встреча Трампа и Путина в Венгрии: Песков сделал заявление

Дмитрий Песков и Владимир Путин. / © Associated Press

Встреча американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться в течение двух недель "или чуть позже".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Это общее понимание, что не нужно ничего откладывать в длинный ящик", - высказался пресс-секретарь "фюрера".

Также он говорит, что решение о возможном проведении саммита Россия-США в Венгрии было взаимным двусторонним процессом.

"Венгрия как страна и НАТО, и ЕС занимает особую позицию с точки зрения отстаивания своих интересов, что вызывает уважение к Путину и Трампу", - заявили Песков.

По его словам, якобы сейчас нет конкретики по полёту Путина в Венгрию, где должна была состояться встреча с президентом США. В свою очередь, хвастался Песков, для этого "есть воля президентов".

Организацию этих переговоров начнут прорабатывать глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио, говорит он.

"Сначала позвонят по телефону и встретятся они, начнут обсуждать все вопросы. Вопросов много, нужно определить команды и так далее. Поэтому все будет поэтапно", - заявил представитель администрации Путина.

Напомним, 16 октября Дональд Трамп побеседовал по телефону с Владимиром Путиным. Лидеры решили встретиться в Будапеште, чтобы, как заявил президент США, "посмотреть, сможем ли мы положить конец этой "бесславной" войне между Россией и Украиной".