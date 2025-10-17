Встреча Трампа и Путина в Венгрии: сможет ли "фюрер" беспрепятственно въехать в ЕС

Владимир Путин. / © Associated Press

"Фюреру" РФ Владимиру Путину не запрещен въезд на территорию Евросоюза. Санкции касаются только его активов. Поэтому это не препятствие для его вероятной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште.

Об этом заявила спикер Еврокомиссии Анитта Гиппер на брифинге в Брюсселе, сообщает The Guardian.

По ее словам, страны-члены ЕС имеют право в индивидуальном порядке производить исключение из запрета на выполнение рейсов российскими самолетами на территории ЕС.

"По Путину и Лаврову введено замораживание активов, но они не находятся непосредственно под запретом на въезд", - подчеркнула она.

Гиппер акцентировала, что их встреча еще не подтверждена. Мол, поэтому Брюссель пока не будет комментировать гипотетические сценарии, но если она состоится, то они фактически не подпадают под запрет на въезд.

Относительно позиции Европейской комиссии по встрече Трампа и Путина на территории ЕС спикер Улоф Гилл сказал, что президент фон дер Ляен "приветствует любые шаги, ведущие к справедливому и крепкому миру в Украине".

"Если предложенная встреча служит этой цели, мы будем ее приветствовать", - подчеркнул он.

Напомним, 16 октября после разговора с диктатором РФ Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил о том, что они готовы снова встретиться. Местом проведения встречи станет венгерский Будапешт . Глава Белого дома заявил, мол, хочет "посмотреть, сможем ли мы положить конец этой "бесславной" войне между Россией и Украиной".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение провести встречу Трампа и Путина в Венгрии было общим. Она может состояться в течение двух недель "или чуть позже". Организацию этих переговоров начнут прорабатывать глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио, говорит он.