Встреча Трампа и Путина все равно состоится: эксперт назвал причину

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН

Следующая встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным все равно состоится, в Будапеште или вне его. Глава Кремля понимает, что она нужна американскому лидеру гораздо больше, чем ему, поэтому просто тянет время.

Такое мнение политолог, исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач высказал на своей Facebook-странице.

«Политическая интуиция мне подсказывает, что следующая встреча Трампа с Путиным все равно состоится, в Будапеште или вне его. Путин понимает и чувствует, что она нужна Дональду Фредовичу (так его называют в российских спецслужбах) гораздо больше чем ему, поэтому и торгуется, уклоняется, выкручивается, просто тянет время. Это заметно и без интуиции…» — говорится в заметке политолога.

Он также объяснил, зачем эта встреча Трампу. В частности, Горбач указал на любовь президента США к лести.

«Он довольно примитивная личность, ему хочется лести. Трамп хочет услышать вживую, а не только по телефону, как Путин будет его хвалить за 8 или 9 войн, которые он якобы остановил. Еще и на брифинг выйдет с этим сообщением», — написал эксперт.

Он добавил, что лесть — это самый короткий и дешевый путь к сердцу президента США.

Правда, для Трампа не вся лесть имеет одинаковый вес, и все зависит от символического веса самого субъекта, заметил Горбач. Так, американский лидер воспринимает российского диктатора как равновеликого партнера и в психологическом смысле смотрит на него снизу вверх.

«Путин для Трампа желанный партнер, это очевидно. Раздражение его несговорчивостью быстро проходит, преодолевается одним телефонным звонком из Кремля. Это зацикленность, запрограммированность, рефлексивный контроль…» — считает политолог.

Он также прогнозирует, что «война не закончится, пока Трамп будет президентом», а Путин не откажется от соблазна разрушить США «руками полезного идиота».

Напомним, 16 октября Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с Путиным договорился встретиться с ним в Будапеште.

Саммиту Трампа и Путина должна была предшествовать запланированная на эту неделю встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, однако она была отложена. По данным CNN, причина — разные ожидания сторон относительно прекращения войны в Украине. В то же время перенос саммита президентов двух государств на следующей неделе пока не планируется.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков опроверг информацию CNN об отложении встречи Рубио и Лаврова. Рябков заявил, что договоренности о конкретной дате не было, поэтому «нельзя отложить то, о чем не было договоренности».