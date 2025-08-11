Встреча Трампа и Путина: западный аналитик назвал худший для Украины сценарий

Встреча Трампа и Путина / © Reuters

Худшим сценарием встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина для Украины будет заключение несправедливого соглашения.

Об этом сказал нидерландский аналитик Гаагского центра стратегических исследований (HCSS) Патрик Болдер, передает «Укринформ».

Он считает, что так называемое мирное соглашение может заставить Украину отказаться от территорий Донбасса, а это неприемлемо как для президента Владимира Зеленского, так и для украинского народа.

Болдер подчеркнул, что Путин стремится создать образ здравомыслящего лидера, готового к переговорам, но избегает прямого диалога с Зеленским. По мнению эксперта, Путин отдает себе отчет, что украинский президент хорошо понимает ситуацию и не согласится на неприемлемые компромиссы, например, на передачу России значительной части территорий.

«Лучший сценарий — ничего не произойдет. Даже если это означает, что война будет продолжаться, но в свете нынешних отношений между Путиным и Трампом это может быть даже лучше, чем плохое соглашение», — отметил аналитик.

Патрик Болдер также напомнил о ненадежности России в соблюдении соглашений, ссылаясь на Будапештский меморандум 1994 года. Он считает, что Путин постарается избежать реальных гарантий, выдвигая условия, которые могут включать отстранение Зеленского от власти и территориальные уступки.

Напомним, президент США Дональд Трамп высказался по поводу предстоящей 15 августа на Аляске встречи с Владимиром Путиным.

Также стало известно, что американский президент Трамп может заставить Украину пойти на условия России ради многомиллиардного соглашения с Кремлем.