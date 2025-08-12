Встреча Трампа и Путина: Зеленский сказал, примет ли Украина их договоренности

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин во время их встречи в Аляске ничего об Украине без ее участия принять не могут.

Об этом глава государства сказал 12 августа на форуме «Молодь тут».

Зеленский прокомментировал предстоящие переговоры Трампа и Путина в Аляске.

«Что касается переговоров, в любом случае они важны на уровне лидеров. Но говорить об Украине без Украины невозможно и никто это не примет«, — подчеркнул президент.

«Поэтому разговор президента Соединенных Штатов… и Путина безусловно, может быть важным для их двустороннего трека, но ничего об Украине без нас они принять не могут», — добавил Зеленский.

Напомним, 11 августа Трамп заявил, что его встреча с Путиным в Аляске будет «пробной». Президент США сообщил: «Я скажу ему завершить войну, надеюсь на конструктивный диалог».

Трамп также сказал, что не собирается самостоятельно заключать с Путиным мирное соглашение, и отметил, что «оно должно быть заключено обеими сторонами», имея в виду президентов РФ и Украины.

В то же время, президент США заявил, что Зеленский должен будет уступить территории в пользу РФ, «потому что будет некоторый обмен территориями». Трамп недоволен позицией президента Украины, который исключил возможность такого обмена.