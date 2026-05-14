Встреча Трампа и Си началась с неудобного момента: видео стремительно разлетелось по Сети

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. / © Associated Press

Американский президент Дональд Трамп находится с визитом в Китае. Он встретился с китайским лидером Си Цзиньпинем в самом центре Пекина, в Доме народных собраний.

Видео их встречи на площади Тяньаньмэнь, отличившейся неудобным моментом, уже облетело Сеть.

Политики встретились на красной дорожке у лестницы, ведущей в Дом народных собраний. Они традиционно обменялись рукопожатием и сфотографировались. И именно в этом жесте невербальной коммуникации проявился фирменный и даже немного агрессивный стиль Дональда Трампа.

На видео видно, как президент США сильно жмет руку Си, а затем дважды хлопает по ней. Заметим, в этом жесте и проявился стиль Трампа, которым он вроде бы показывает свою доминантную позицию.

Более десяти секунд американский лидер не отпускал руку китайского коллеги. Хотя судя по видео кажется, что Си охотно закончил бы рукопожатие раньше.

Заметим, что Трамп и Си в последний раз виделись в октябре 2025 года на полях международного саммита в Южной Корее, где они договорились о торговом соглашении.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. / © Associated Press

Напомним, Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпином в Китае. В КНР президента США сопровождают члены его команды по нацбезопасности и экономике. В частности, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Гегсет и руководитель Минфина Скотт Бессент.

