Встреча Трампа и Си Цзиньпина: Белый дом анонсировал дату и цель встречи
Кэролайн Левитт подтвердила предстоящий саммит Трампа и Си, которые намерены обсудить новое торговое соглашение между США и КНР.
Президент США Дональд Трамп в следующий четверг встретится с китайским лидером Си Цзиньпином, а главной темой переговоров ожидаемо станет торговое соглашение между Соединенными Штатами и Китаем. После завершения встречи утром по местному времени американский лидер вернется в Вашингтон.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Дата, место и ожидаемые темы переговоров
Встреча между лидерами двух крупнейших экономик мира запланирована на следующий четверг. Детали переговоров, касающиеся времени и точного места проведения, стали известны благодаря брифингу пресс-секретаря Белого дома в четверг, 23 октября.
Сразу после встречи, которая состоится ровно через неделю, президент Трамп вернется в Вашингтон. Официальный анонс был кратким.
«В четверг утром по местному времени президент Трамп встретится с китайским лидером Си Цзиньпинем, после чего вернется в Вашингтон», — сказала Левитт.
Предполагается, что главной темой обсуждения станет торговое соглашение между США и Китаем. Этот вопрос остается одним из наиболее напряженных в отношениях двух стран и требует прямых переговоров на самом высоком уровне.
Официальное заявление Белого дома
Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт официально анонсировала предстоящий саммит. Ее заявление подтверждает готовность администрации к прямым переговорам на самом высоком уровне для урегулирования ключевых экономических вопросов.
Саммит на таком уровне является чрезвычайно важным событием для мировой экономики и политического ландшафта, поскольку договоренности или их отсутствие между США и КНР оказывают непосредственное влияние на глобальные рынки и стабильность. Таким образом, переговоры будут иметь решающее значение не только для двусторонних отношений, но и для международной торговли в целом.
Напомним, предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее на следующей неделе может решить многие вопросы. В частности, как считают в СНБО, она может повлиять на войну в Украине и даже дать шанс по урегулированию конфликта.